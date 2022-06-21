KaliteBirliği eğitimleri tamamlandı

KaliteBirliği tarafından organize edilen ve 10 hafta devam eden 13. ve 14. Kalite Ordusu Eğitimleri tamamlanarak sınav yapıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlük A salonunda gerçekleştirilen sınavda başarılı olan öğrencilere "Kalite Yönetim Sistemi Uzmanı" sertifikası verilecek. Uludağ Üniversitesi akademisyenleri, öğrencileri ve memurların katıldığı eğitimler 10 hafta sürdü. Eğitimci Mehmet Uğur Özdeniz ve Hamdi Dilmenlerin verdiği eğitimlerin yanında, katılımcılara; KalBir Başkanı Mustafa Karaman tarafından 'liderlik' TOSYÖV Başkanı Gül Çiçek Zengin Bintaş tarafından 'İnovasyon' tiyatro ve devlet sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu Ahmet Somers tarafından 'Motivasyon ve Liderlik' Kalite Birliği Onursal Başkanı Prof. Dr. Erkan Işığıçok tarafından 'İleri Exel' eğitimleri sertifikalı olarak verildi.

Aynı zamanda tüm öğrencilere temel kalite ve temiz kalitenin ülkemizdeki temsilcisi olan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) hakkında bilgilendirme yapıldı. Kalite Birliği Başkanı Mustafa Karaman, tüm kalte Ordusu öğrencilerinin Kalite Birliğini Gençlik Kollarında görev aldığını ve "Kaliteşehribursa" projesini desteklediklerini, temiz kalite sevdasının bursada alev topuna döndüğünü ifade ederek, Kalite Ordusu eğitimlerinin önümüzdeki yılda devam edecek olduğunu ifade etti.

Ayrıca Karaman, Kalite Birliğınin 'Milli Ses Ver Projesi'nin ve 'Kaliteşehribursa' projesinin devam ettiğini ifade ederek, Ekim 2022'de Uludağ Üniversitesi'nde düzenleyecek oldukları "Kalite Zirvesinde" Kalite Ordusu öğrencilerinin sertifikalarını takdim edecek olduklarını, Kaliteşehribursa'da kalite rüzgarının durmadan esecek olduğunu, temiz kalite anlayışının tüm Türkiye'ye yayılacak olduğunu söyledi.

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