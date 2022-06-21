Başkan Gürkan'dan anlamlı ziyaret

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Osmangazi İlçe Teşkilatı’nın farklı kademelerinde görev alan Eşref Araz'ı ALS hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

İllker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde tedavi gören ALS hastası Eşref Araz'ı ziyaret eden AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan şunları söyledi;

“Eşref kardeşimiz partimizin kuruluşundan itibaren Emek bölgesinde görev almış bir dava arkadaşımızdır. Sağlık durumuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi aldık. Kendisi nezdinde ülkemizde sayıları 8 bin olarak tahmin edilen tüm ALS hastalarına acil şifalar diliyorum. Temennimiz Eşref Araz kardeşimiz ve tüm hastalarımızın eski sağlığına kavuşarak bizlerin arasına dönmesidir. ALS hastalığına yakalanma nedenlerinin yüzde 90 oranında bilinmemektedir. Her sağlıklı bireyin bu hastalığa yakalanma riski mevcut. Dolayısıyla geçmişten bugüne baktığımızda hükümetlerimiz dönemlerinde ALS hastalarına evde bakım yardımı başta olmak üzere gerekli tıbbi bakım cihazlarının temini için önemli adımlar atıldı."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.