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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl Belediyesi Başkanı Alper Taban sorunları dinledi

İHA

İnegöl Belediyesi Başkanı Alper Taban sorunları dinledi

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ‘Mahalle Buluşmaları’ programları çerçevesinde Mahmudiye Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Şükrünaili Paşa İlkokulu bahçesinde yapılan programda, vatandaşlar bölgenin sorunlarını doğrudan Başkan Taban’a iletme fırsatı buldu.
Şehrin yönetimine halkı da dahil ederek katılımcı bir yönetim şekli oluşturma adına adımlar atan İnegöl Belediyesi, bu doğrultuda fikirlerine doğrudan ulaşabilmek adına pandemi öncesi Mahalle Buluşması Programları tertip ediyordu. 2019 yılı yaz aylarında yapılan bu buluşmalara, pandemi sürecinde ara verilmişti. 2 yıllık ara sonrası Mahalle Buluşmaları önceki hafta Yeniceköy Mahallesi’nde yeniden başladı.
“Vatandaşların önerileri dinlendi”
Şükrünaili Paşa İlkokulu bahçesinde hazırlanan alanda, Belediye Başkanı Alper Taban mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilmesi planlanan buluşmada, Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki başkan yardımcıları, daire müdürleri ve kurum temsilcileriyle birlikte vatandaşların sorularını yanıtlayıp talep ve önerilerini dinledi.
Mahalle Buluşmasının açılışında Belediye Başkanı Alper Taban kısa bir selamlama konuşması yaparak vatandaşları dinlemek istediklerini söyledi. Başkan Taban, “Bugün sizlerle has dairede sohbet etmek için buradayız. Mahalle buluşmalarımıza pandemi sürecinde ara vermiştik. Yine başladık ve Mahmudiye Mahallemize de aslında iki defa gelmiş olduk. Burada yapılan bir dizi çalışmalardan dolayı vatandaşlarımızın söyleyecekleri vardır diye düşündük. İlk programımızı Yeniceköy Mahallemizde gerçekleştirmiştik” dedi.
Vatandaşları dinlemeye geldiklerini belirten Başkan Taban, şöyle devam etti: “Aslında burada ben çok fazla konuşmak isteemiyorum. Bu buluşmaların amacı vatandaşlarımızı dinlemek. Vatandaşlarımızın düşüncelerini öğrenmek adına aslında başkaca yöntemler de geliştirmeye çalıştık. Şu anda İnegöl Belediyesi Türkiye’nin en hızlı ulaşılan kurumu. Vatandaşlarımız meramını anlatmak için bizleri görmeyi beklemesinler. Bunları 153 hatlarımıza, WhatsApp hattımıza bildirebilirler. Artık herkesin telefonu var. Anında bizlere ulaşabilirsiniz. Şehrimiz hızlı büyüyor. Böyle bir gerçek var. Artan nüfusla birlikte ihtiyaçlar da doğuyor. Su, ulaşım, kimine okul, kimine servis, kimine çocuk parkı Bunlar hep bizim sorumluluğumuzda olan işler. Örneği önceki gelişimizde bulunduğumuz okulun önündeki alanda araç parklanması için bir düzenleme talep edilmişti, bu çalışma hemen yapılarak hayata geçirildi. Bunlar güzel dokunuşlar. Bu muhitte yaşayan sizsiniz, sorunları fark eden de sizsiniz. Yaşayan insan sorunları daha iyi tespit edebiliyor. Şehrimizin ne eksiği varsa bunları giderebilmek için bizlerin heyecanı var. Tüm kurumlarımız hizmet üretmek için çalışıyor. Ancak her şeye rağmen eksik ve aksaklar olabiliyor. Bunları da sizlerden öğrenmek istiyoruz” şeklinde konuştu.
Başkan Taban’ın açılış konuşmasının ardından mikrofon vatandaşlara uzatıldı. Programa katılan vatandaşlar sorunlarını, istek ve şikayetlerini, bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini Başkan Taban ve ekibine iletti. Belediye Başkanı Alper Taban da iletilen sorunlarla alakalı vatandaşı bilgilendirerek talepleri not aldı.

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