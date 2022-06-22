Bursa'da film sahnelerini aratmayan hırsızlık güvenlik kamerasında Telefonu çalmak için sürünerek girdiği atölyeden silah çekerek kaçtı O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

Bursa'da tekstil atölyesinde bulunan bir işçinin boşluğundan faydalanan hırsız sürünerek içeri girdi. Sonrasında telefonun sahibiyle karşı karşıya gelen hırsız belindeki silahını çıkartarak kaçmaya başladı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi üzerinde bulunan tekstil atölyesinde meydana geldi. Atölyenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, açık kapıdan içeri sürünerek giren hırsız, makinelerin arasında ilerlerken dolabın üzerinde şarjda takılı olan cep telefonunu fark ederek o yöne doğru ilerlemeye başladı. O sırada atölyede çalışmakta olan işçi diğer makineleri kontrol etmek için ileri doğru gidince makinelerin arasından çıkan hırsız telefonu alarak saklandı. Durumu fark eden çalışan hırsızın arkasında koşarak yakalamaya çalıştı fakat hırsız belinden çıkardığı silahı doğrultarak kaçmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Yıldırım SÖS Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarından yaptığı incelemelerde şüphelinin 18 yaşındaki D.P. olduğunu belirledi. O bölgede devriye atan ekipler şüpheli şahıs ile Vatan Mahallesi üzerinde denk geldi. Ekipleri gören şüpheli kaçmaya başlarken, yaşanan kovalamaca sonucu etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan D.P. daha sonra adliyeye sevk edildi.

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