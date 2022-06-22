Taş Mektep Akademi yaz kursları başladı

Tirilye’de yıllarca eğitim yuvası olarak hizmet veren Taş Mektep, 30 yıl sonra köy enstitüsü modeliyle yeniden canlandı. Mudanya Belediyesi’nin hayata geçirdiği Taş Mektep Akademi’de çocuklar yaz boyunca ÇEKÜL Vakfı işbirliğiyle beceri ve yeteneklerini keşfetme imkanı bulacak.

Mudanya Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Taş Mektep’in bir bölümü kent müzesi olarak sosyal ve kültürel yaşama kazandırılırken, Taş Mektep Akademi’nin yaz kursları açıldı. Mudanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslardan 815 yaş grubu çocuklar ücretsiz olarak faydalanabilecek. Çocuklar, Mudanya Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilecek eğitimlerde beceri ve yeteneklerini keşfetme imkanı bulacak.

Taş Mektep Akademi’de çocuklara ilk dersi ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı Mithat Kırayoğlu verdi. Taş Mektep’i kimliğine özgün bir şekilde kent kültürüne kazandırmaktan dolayı gurur duyduklarını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Taş Mektep’te geçmişte olduğu gibi yeniden çocuk sesleri yankılanıyor. Bu alanlarda seramik, fotoğraf, resim, satranç, astronomi, mozaik, drama& tiyatro atölyelerinin yanı sıra öğrencilere yönelik tohum etkinlikleri, bölgeye özgü mutfağın sergileneceği gastronomi çalışmaları planlıyoruz. Köy enstitüsü modeliyle yine Taş Mektep’te ÇEKÜL Vakfı iş birliğiyle yaz boyunca atölyelerimiz sürecek. İtalya Pisa Üniversitesi Deniz Biyoloğu İnternational School for Scientific Diving (ISSD Onlus) Bilimsel Dalış Okulu Kurucu Başkanı Prof. Francesco Luigi Cinelli tarafından bir bölümüne dalış okulu kurulacak. Taş Mektep Akademi’nin bir bölümüne Muazzez İlmiye Çığ’ın ismi verilecek, Çığ’a ait kişisel eşyalardan oluşan daimi sergileme alanı bulunacak” ifadelerini kullandı.

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