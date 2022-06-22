En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Abdulselam UĞUR-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'nın İznik ilçesinde seyir halindeki TIR, motor kısmında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında İznik-Yenişehir karayolu Derbent mevkisinde meydana geldi. E.K. yönetimindeki 42 AEG 821 plakalı TIR, bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Motor kısmından çıkan alevleri fark eden E.K., TIR'ı park edip, araçtan indi. İhbar üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, jandarma ekipleri de yol güvenliği aldı. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken, yanan TIR kullanılamaz hale geldi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik Abdulselam UĞURMehmet İNAN

2022-06-22 18:23:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.