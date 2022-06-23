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Bursa tarihinde tek seferde ele geçirilen en fazla silah operasyonu Piyasa değeri 1 milyon liralık 245 adet silah ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı Av bayisi görünümlü iş yerine yapılan baskında cephane ele geçirildi

İHA

Bursa tarihinde tek seferde ele geçirilen en fazla silah operasyonu Piyasa değeri 1 milyon liralık 245 adet silah ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı Av bayisi görünümlü iş yerine yapılan baskında cephane ele geçirildi

Bursa tarihinde tek seferde ele geçirilen piyasa değeri 1 milyon lira olan 245 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen silahlar ve baskın anı anbean görüntülendi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 yıldır süren teknik ve fiziki takip sonucu düzenlediği operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin silahları moto kurye ile dağıttıklarını belirleyen ekipler, piyasa değeri 1 milyon liralık 245 adet ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirdi.
Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan ruhsatlı 3 katlı av bayisine yapılan operasyonda bir atölye ve bir depoda yapılan aramalarda, 1 adet MP5 otomatik tabanca, 77 adet ruhsatsız tabanca, 130 adet kurusıkı tabanca, bin 360 adet çeşitli çaplarda fişek, 37 adet ruhsatsız tüfek, 50 adet tabanca gövdesi, 44 adet sürgü üst kapağı, 61 adet namlu, 20 adet şarjör, 2 adet spiral aleti, 1 adet mengene, 1 adet matkap, 1 adet namlu ölçüm aleti ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar geçmişte suça karışmış olabileceği düşünülerek balistik incelemesine gönderilirken, gözaltına alınan, K.Y., B.T., M.U. ve M.O. isimli şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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