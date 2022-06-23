BUÜ ve Makina Mühendisleri Odası arasında önemli protokol

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), TMMOB Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ile işbirliği protokolü imzaladı.

Protokol çerçevesinde BUÜ Makine Mühendisliği Bölümü 2. Sınıf öğrencileri yaz dönemi stajları içerisinde TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi’nde kaynak, tahribatlı ve tahribatsız muayene konularında, Makina Mühendisleri Odası’nda ise hidrolik ve pnömatik konularında teorik ve uygulamalı çalışmalar yapabilecek. Makine Mühendisi adaylarının mühendislik temel uygulamaları içinde yer alan kaynak, hidrolik, pnömatik konularında, teorinin yanı sıra uygulamaları bizzat yaparak bilgi ve deneyimlerini arttırmayı amaçlayan protokol BUÜ Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel tarafından imzalandı. Törende BUÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Akın Burak Etemoğlu, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Fatih Karpat, akademisyenler ve şube yöneticileri katıldı.

“Topluma hizmet görevimiz”

Protokol imza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Üniversiteler eğitim öğretim, bilimsel araştırmaların ve teknoloji geliştirmenin yanında topluma hizmet anlamında da görev üstlenmek durumundadır. Bu çerçevede yerel yönetimler, STK’lar ve toplumun çeşitli katmanlarından gelen taleplerin karşılanması ve karşılıklı işbirliği noktasında kazankazan anlayışıyla birbirimize destek olmayı amaçlıyoruz. İmzaladığımız bu protokol sayesinde öğrencilerimizin uygulama anlamında kazandıkları imkân ve olanakları değerli buluyoruz. Bu işbirliği sayesinde öğrencilerimiz, fakültemiz, üniversitemiz ve mezuniyet sonrasında da sektörün kazanımları olacaktır. Desteklerinden dolayı TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi yönetimine teşekkür ediyor, protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel ise konuşmasında; “Mesleğin içerisinde olan birisi olarak uygulama ve stajın önemini biliyorum. Kurum olarak da kendimizi bir eğitim kurumu olarak görüyoruz. Temel amacımız mesleki gelişim ve alınan teorik bilgilerin uygulamaya dökülmesine katkı sağlamaktır. Bu anlamda Bursa Uludağ Üniversitesi ile uzun yıllardır devam eden işbirliğini çok önemsiyoruz. Pandemi ile işbirliğimiz kesintiye uğrasa da bu bağı tekrar inşa etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bize bu imkanı sağladığınız için teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

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