TİGEM tay satışından 3 milyon 686 bin lira gelir elde etti

Yasin KESKİN/ KARACABEY (Bursa), (DHA)BURSA'da Karacabey Harası´nda 50 tayın satışından 3 milyon 686 bin lira gelir elde edildi. `Kızıl Gezegen´ isimli tay 460 bin liradan alıcı buldu.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü´nde gerçekleştirilen ihalede 60 Arap koşu tayından 50´si satılarak 3 milyon 686 bin lira gelir elde edildi.
TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu. Taylardan 50´si 25 ile 460 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu.
İhalenin en pahalısı Muahnnad Daravsha tarafından 460 bin liraya alınan `Kızıl Gezegen´ adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. `Kızıl Gezegen´i, Ali Çetin Özçılnak´ın 310 bin liraya satın aldığı `Kısakürek´ isimli 2 yaşındaki erkek Arap tayı ile 260 bin liraya Ahmet Akbulut´un aldığı `Şanslı Efes´ ve Mustafa Akgün´ün 260 bin liraya aldığı `Kara Korsan´ adlı 2 yaşındaki erkek tayları izledi.
TİGEM´in, 50 tayın satışından toplam 3 milyon 686 bin lira gelir elde ettiği bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN
2022-06-28 18:49:21
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