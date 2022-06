Öksüz ve yetim tilkileri kucağında büyüttü Kucağında kahveye götürüp çocuğu gibi sevdiği tilkileri yetkililere teslim etti Anneleri ölen tilkileri besleyip büyütüp teslim etti

Bursa'da bir vatandaş anne ve babaları ölen tilkileri besleyip büyüttü her gün kahveye kucağında götürüp çocuğu gibi sevdiği tilkileri yetkililere teslim etti.

Nilüfer ilçesi İrfaniye köyünde yaşayan Sabri Ufuk, evinin yanında 4 tane yavru tilki yavrusu gördü, aç olan tilkileri besleyerek karınlarını doyurdu. Bu yavruların evinin yanındaki samanlıkta yaşadığını gördü. Ufuk, anne ve babalarının tavuk çaldığı için öldürüldüğünü düşündüğü 4 adet yavru tilkiyi her gün elleriyle besleyerek hayata tutunmasını sağladı. Tilkileri kucağına alarak köy kahvesine götüren Ufuk, burada tilkileri çocuğu gibi seviyordu. Büyüyen tilkileri milli parklar yetkilerine teslim etti. Sabri Ufuk, her gün beslediği ve kucağına alıp sevdiği tilkilerden ayrılırken büyük üzüntü yaşadı.

