İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, LGS tercihleri öncesinde rehber öğretmenlerle bir araya geldi

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, ortaokul bünyesinde görev yapan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ile bir araya geldi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen ve Bursa İl MEM Şube Müdürü Müştak Gencer’in de yer aldığı toplantıda, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve tercih yapacak öğrencilere verilecek rehberlik desteği konuları görüşüldü.

Okullarda öğrencilere verilmekte olan psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin önemine vurgu yapan Serkan Gür, “Liselere geçiş sistemi çerçevesinde tercih süreci başlıyor. Rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarımızın öğrencilerin hayatında önemli rol oynadığına inanıyorum. Öğrencilerimiz kendi ilgi alanları çerçevesinde, aileleriyle birlikte yaptıkları değerlendirme neticesinde ve öğretmenlerimizin rehberliğinde tercihlerini yapacaklar. Bu dönemde rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarımızla bir araya gelmemizin amacı da öğrencilerimize en iyi hizmeti sunmak ve destek olmaktır.” dedi.

Millî Eğitim Bakanlığı ve Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğünün mesleki ve teknik eğitim vizyonu çerçevesinde dikkat edilmesi gereken hususları da aktaran Serkan Gür, “Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarını tercih edecek 5 bin öğrenciye öğrenim hayatları boyunca verilecek burs desteği protokolü ile ilgili bilgi verdi.

Rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar tarafından görüş ve önerilerin de sunulduğu toplantıda Serkan Gür, Rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara bugüne kadar gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalar için teşekkür etti.

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