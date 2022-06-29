Büyük bayramlaşma Kurban’ın 3. günü

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, “Gelenekselleştirdiğimiz Bursa Büyük Hemşehri Bayramlaşmasını Kurban Bayramı’nın 3. günü gerçekleştireceğiz” dedi.

Bursa Kent Konseyi tarafından 2.’si düzenlenen hemşeri dernekleri buluşmasında, Edirne’den Kars’a Balkanlar’dan Kafkaslar’a kadar tüm gönül coğrafyasını temsil eden sivil toplum kuruluşu başkanları bir araya geldi. Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, “Bursa Büyük Hemşehri Bayramlaşmasını, Kurban Bayramı’nın 3. günü saat 14.30’da Merinos AKKM Fuar Alanı’nda gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Geçen Ramazan Bayramı’nda ses getiren bir tören gerçekleştirdiklerini ifade eden Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, “Güzel geri dönüşler ve olumlu tepkiler aldık. Bu sefer daha iyisini, daha büyüğünü, daha güçlüsünü düzenlemek ve istişare etmek için bir ara geldik. Bursa’da kimsenin kimseye hoş geldin deme lüksü yok. Bursa’nın sahibi varsa, üstüne basa basa söylüyorum, o da Osman Gazi ve Orhan Gazi’dir. Bursa’da yaşayan herkes Bursa’nın sahibidir. Doğduğumuz yerler elbette farklı yöreler. Gönül coğrafyasından dostlarımız var. İllerden gelen dostlarımız var. Doğduğu yeri elbette insan sevecektir, kültürüne sahip çıkacaktır. Ama yaşadığımız yer Bursa. Burada ekmek yiyoruz, burada yaşıyoruz. Bursa’ya sahip çıkmazsak, bir sonraki nesil bizi iyi anmaz. Dolayısıyla aidiyet duygusunun oluşması için bu toplantıları başlattık. Gelecek nesillere dostluk, iyi niyet, yardımlaşma, güzel ahlak bırakmamız lazım. Birbirimizi çok sevmemiz ve saygı duymamız lazım. Birbirimize sürekli selam vermemiz lazım. Birbirinden kaçan insan olmamamız lazım. Kültürlerin kaynaştığı, bir potada yoğrulduğu, güzel insanların olduğu, zenginin fakiri kolladığı, fakirin zengine iyi gözle baktığı anlayış oluşturmamız lazım. Birbirine yardım eden, birbirini kucaklayan bir toplum olma mecburiyetimiz var. Evlatlarımızın kötü yola düşmemesi için el birliğiyle mücadele etme mecburiyetimiz var. Tek yumruk olma mecburiyetimiz var. Bir ve beraber olursak, tüm bataklıkları kuruturuz” şeklinde konuştu.

Konuşmasında “Bursa’nın anayasasını yazma mecburiyetimiz var” ifadelerini kullanan Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, “O manifestoyu hep beraber yayınlayacağız. Bursa’da herkes birbirine selam verir, birbirini sever, birbirine yardım eder. Kötülüklere karşı dik duran bir Bursa var. Ecdadına yakışan insanlar topluluğu var. Vatanını, milletini, bayrağını seven, ezanı gönderde sürekli yankılanan bir Bursa var” açıklamasında bulundu.

Konuşmalarından ardından hemşeri dernekleri, federasyonları ve konfederasyonlarının başkanları tek tek söz alarak, görüş ile düşüncelerini paylaştı.

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