Araç çarpan motosikletin sürücüsünün savrulduğu kaza kamerada

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın motosiklete çarptığı kazada sürü Eren Yiğitoğlu (21) yaralandı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. Musa Doğan (47) yönetimindeki 16 AEU 058 plakalı hafif ticari araç, Eren Yiğitoğlu idaresindeki 16 ANG 084 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan Yiğitoğlu, takla atarak yere düştü. İhbarla gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yiğitoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ara sokaktan çıkan hafif ticari aracın, motosiklete yandan çarptığı görülüyor. Motosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle havalanarak, takla atıp yere düşüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-06-29 18:00:44



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