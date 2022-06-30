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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye son 40 yılın en ekstrem iki yılını yaşıyor

İHA

Türkiye son 40 yılın en fazla ekstrem olayın yaşandığı 2 yılını yaşıyor. 2021 yılı meydana gelen 1024 ekstrem olay sayısı ile en fazla ekstrem olay yaşanan yıl olurken; 2022 yılı baharıyla birlikte yaşanan orman yangınları ve sel felaketleri düşündürüyor.

Türkiye son 40 yılın en ekstrem iki yılını yaşıyor

Türkiye son 40 yılın en fazla ekstrem olayın yaşandığı 2 yılını yaşıyor. 2021 yılı meydana gelen 1024 ekstrem olay sayısı ile en fazla ekstrem olay yaşanan yıl olurken; 2022 yılı baharıyla birlikte yaşanan orman yangınları ve sel felaketleri düşündürüyor.
Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta yaşanan sel felaketinin yaraları bir yandan sarılırken; Türkiye genelinde devam eden yağışlar önümüzdeki hafta da etkisini devam ettirecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü son 40 yılda meydana gelen iklim değişikliklerine bağlı sıcaklık farklılıkları ve buna bağlı olarak gelişen ekstrem doğa olaylarını derledi.
Yapılan araştırmaya göre 2021 yılı ortalama sıcaklığı 14.9 derece ile son 40 yılın ortalaması olan 13.5 derecenin 1.4 üzerinde seyretti.
Buna göre Türkiye ortalama sıcaklıklarında 1998 yılından bu yana pozitif sıcaklık farkları gerçekleştiği belirtildi. En yüksek sıcaklık 20 Temmuz 2021 tarihinde 49.1 derece ile Şırnak Cizre’de ölçüldü. Bu değer Türkiye yeni ekstrem maksimum sıcaklığı olarak kayıtlara geçti. 168 merkezde farklı aylarda yeni ekstrem maksimum, 4 merkezde ise yeni ekstrem minimum sıcaklıklar tespit edildi.
2021 yılı, 1024 ekstrem olay sayısı ile en fazla ekstrem olay yaşanan yıl oldu. Yapılan araştırmaya göre olay trendlerinde özellikle son yirmi yılda artış eğilimi olduğu gözlendi.
2021'de kaydedilen ekstrem olayların çoğu yüzde 40 ile fırtına/hortum, yüzde 28 ile şiddetli yağış/sel, yüzde 13 ile dolu ve yüzde 7 ile şiddetli kar şeklinde gerçekleşti.
28 Temmuz 2021 tarihinde Manavgat’tan başlayan orman yangınları, Muğla, Antalya ve Adana’da binlerce dekar orman alanının yanmasına, 3 can kaybı ve 271 kişinin yaralanmasına sebep oldu.
Kastamonu il ve ilçelerinde 10 Ağustos’ta gerçekleşen sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelen sel olaylarında ise 71 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi kaybolmuş, birçok ev ve işyeri kullanılamaz hale geldi. Sinop’ta 0912 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel yüzünden 10 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de kayboldu.
2022 yılının Haziran ayında Marmaris'te yaşanan orman yangınlarında yaklaşık 5 bin hektarlık ormanlık alan küle döndü. Yine aynı ay Zonguldak, Bartın ve Karabük'te şiddetli yağmur sebebiyle yaşanan sel büyük yıkıma yol açtı. Ev ve iş yerlerini su bastı, birçok noktada heyelanlar meydana geldi Selin vurduğu ormanlık alanlarda yaşayan bazı hayvanlar telef oldu. Bartın'daki bir barınakta 56 köpek sel sularında telef oldu.

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