Yıldırım’da muhtarların sorunları dinlendi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım’da muhtarların sorunları dinlendi

İHA

Yıldırım’da muhtarların sorunları dinlendi

Yıldırım’da muhtarların sorunları dinlendi.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürü Volkan Şen, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hacı Ahmet Önder, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç ile birlikte Yıldırımlı muhtarlarla bir araya geldi.
Karamazak, Emirsultan, Musababa, Yeni, Namazgah, Yeşil, Kurtoğlu, Hocataşkın,Karaağaç ve Meydancık Mahalle muhtarlarının katıldığı toplantıda, muhtarların devlet ile millet arasındaki en önemli köprü olduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, “Vatandaşlarımızın her türlü talep, şikâyet ve problemleri ile ilgili ilk başvurdukları yer muhtarlarımız oluyor. Bu özelliklerinden dolayı muhtarlarımız demokrasimizin temel taşı ve bizim en yakın çalışma arkadaşımız. ‘Daha yaşanabilir bir Yıldırım’ hedefimize giden yolda muhtarlarımızın katkısı ve desteği bizler için çok önemli. Yıldırım’ı el ele, ortak akılla yönetmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Yıldırım ve Yıldırımlılar için yorulmadan çalıştıklarını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Göreve geldiğimiz 2019 yılını ‘Mali Disiplin ve Kent Disiplini Yılı’ ilan etmiştik. Bu minvalde bütçe dengelemesini gerçekleştirip, 5 yıllık projeksiyonumuzu ortaya koymuştuk. 2020 yılını da vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda ‘Fen İşleri Yılı’ ilan edip başta asfalt çalışmaları olmak üzere bütün mahallelerimizde işe koyulmuştuk. Hiç vites düşürmeden asfalt, tretuvar, kaldırım çalışmalarına devam ediyoruz. 2021 yılını ‘Atılım Yılı’ ilan edip birçok projeyi hayata geçirdik. 2022 yılını ‘Tapu ve Dönüşüm Yılı’ ilan ettik. İnşallah bu yıl 30 bin hak sahibine tapu dağıtacağız. Yıldırım Belediyesi olarak, sosyal yaşam merkezleri, kütüphaneler, spor tesisleri, pazar alanları gibi çok önemli yatırımları ilçemize kazandırdık. Daha fazlasını kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.
Ortak akıl vurgusu
Bölgesel mahalle toplantılarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Yılmaz, “Mahalle ziyaretlerimiz ve saha çalışmalarımız sırasında sık sık muhtarlarımızla bir araya geliyor ve taleplerini dinliyoruz. Ancak eksik kalan noktalar olabiliyor. Bu nedenle bu toplantıları düzenliyoruz ve muhtarlarımızla istişare edip, mahallelerimize yönelik çalışmalarımızı detaylı şekilde ele alıyoruz. Yaptığımız hizmetleri ve hazırladığımız projeleri muhtarlarımızın gözünden görmek, onların fikir ve önerilerini almak bizim için önemli. Muhtarlarımızın destek ve katkıları sayesinde, mahallelerimize yönelik hızlı ve faydalı hizmetler üretiyoruz. Ortak akla ve iş birliğine dayalı bir yönetim anlayışı ile hareket ediyoruz. Mahalle ziyaretleri ile vatandaşlarımızla buluşup, talep ve şikâyetlerini dinliyoruz. Muhtarlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızla görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bölge toplantıları yapıyoruz. Bu görüşmelerde tarafımıza iletilen her talep ve öneriyi ciddiyetle ele alıyoruz. Yıldırım’da yaşayan herkesin fikri bizim için değerli. Bölgesel toplantılarımız önümüzdeki günlerde de sürecek. Yıldırım’ı, ortak akılla, el ele yönetmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tahsin Tam: “Bizim için rakipler önemli değil”
YEREL HABERLER Tahsin Tam: “Bizim için rakipler önemli değil”
Bursa’dan çıkan LGS birincileri hedeflerini açıkladı Hedeflerinin yazılım ve elektronik olduğunu açıklayan öğrenciler kadar aileler de heyecanlı
YEREL HABERLER Bursa’dan çıkan LGS birincileri hedeflerini ...
T2, açılışa hazırlanıyor
YEREL HABERLER T2, açılışa hazırlanıyor
Festivalin son gününde Bursa Kadın Koroso rüzgarı esecek
YEREL HABERLER Festivalin son gününde Bursa Kadın Koroso rüzgarı ...
Bursa Anadolu Lisesi öğrencilerinden muhteşem gösteri
YEREL HABERLER Bursa Anadolu Lisesi öğrencilerinden muhteşem gösteri
Hırvat şair Türkiye ile ilgili çalışmasını Gölyazı’da tamamladı
YEREL HABERLER Hırvat şair Türkiye ile ilgili çalışmasını Gölyazı’da ...
Bursa'da bıçaklı 'kız' kavgası: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da bıçaklı 'kız' kavgası: 1 ağır yaralı
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu badmintonculardan Akdeniz Oyunları’nda 2 bronz madalya
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesporlu badmintonculardan ...
İnegöl’de yüzey araştırmalarında sona gelindi
YEREL HABERLER İnegöl’de yüzey araştırmalarında sona gelindi
Anneanne- torunun ölümüne neden olmuştu; daha önce de aracı alkollü kullanmış
YEREL HABERLER Anneanne- torunun ölümüne neden olmuştu; daha önce de ...
Bursa'da işçi servisi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da işçi servisi ile otomobil kafa kafaya ...
Hayvan dolandırıcılığına dikkat
YEREL HABERLER Hayvan dolandırıcılığına dikkat
Yasal düzenleme geldi...Emlak fiyatlarındaki balon patlıyor Konutta yüksek fiyat yerine gerçek fiyat dönemi
YEREL HABERLER Yasal düzenleme geldi...Emlak fiyatlarındaki balon ...
Türkiye son 40 yılın en ekstrem iki yılını yaşıyor
YEREL HABERLER Türkiye son 40 yılın en ekstrem iki yılını yaşıyor
(Özel) Sitedeki fahiş zam için eylem yaptı, yöneticiden dayak yedi Yüzde 140'lık zamma karşı çıkıp eylemde açıklama yapınca darp edildi; burnu ve elmacık kemiği kırıldı Site yöneticisinin zam talebine karşı çıkan engelli site sakini yönetici tarafından hastanelik edildi
YEREL HABERLER (Özel) Sitedeki fahiş zam için eylem yaptı, ...
Yeni mühendislerin mezuniyet heyecanı
YEREL HABERLER Yeni mühendislerin mezuniyet heyecanı
Mustafakemalpaşa’da gerçeği aratmayan tatbikat
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’da gerçeği aratmayan tatbikat
BUÜ ile Ceviz Üreticileri Derneği arasında bilimsel işbirliği
YEREL HABERLER BUÜ ile Ceviz Üreticileri Derneği arasında bilimsel ...
Sıcak hava kalbi yoruyor
YEREL HABERLER Sıcak hava kalbi yoruyor
Çocuk bisikletinde 5 kilo metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Çocuk bisikletinde 5 kilo metamfetamin ele geçirildi
Yok artık...Uyuşturucu tacirleri 5 kilo uyuşturucuyu bebek bisikletine sakladı Uyuşturucuyu bebek bisikletine sakladılar, narkotik köpeği Fırtına kısa sürede böyle bulmayı başardı
YEREL HABERLER Yok artık...Uyuşturucu tacirleri 5 kilo uyuşturucuyu ...
Açıkhava’da Simge Sağın & Mehmet Erdem rüzgarı
YEREL HABERLER Açıkhava’da Simge Sağın & Mehmet Erdem rüzgarı
Araç çarpan motosikletin sürücüsünün savrulduğu kaza kamerada
YEREL HABERLER Araç çarpan motosikletin sürücüsünün savrulduğu kaza ...
Osmangazi’den Ulu Hakan’a vefa sergisi Bursa’nın sivil mimari tarihi bu sergide
YEREL HABERLER Osmangazi’den Ulu Hakan’a vefa sergisi Bursa’nın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.