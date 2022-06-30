Yıldırım’da muhtarların sorunları dinlendi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürü Volkan Şen, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hacı Ahmet Önder, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç ile birlikte Yıldırımlı muhtarlarla bir araya geldi.

Karamazak, Emirsultan, Musababa, Yeni, Namazgah, Yeşil, Kurtoğlu, Hocataşkın,Karaağaç ve Meydancık Mahalle muhtarlarının katıldığı toplantıda, muhtarların devlet ile millet arasındaki en önemli köprü olduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, “Vatandaşlarımızın her türlü talep, şikâyet ve problemleri ile ilgili ilk başvurdukları yer muhtarlarımız oluyor. Bu özelliklerinden dolayı muhtarlarımız demokrasimizin temel taşı ve bizim en yakın çalışma arkadaşımız. ‘Daha yaşanabilir bir Yıldırım’ hedefimize giden yolda muhtarlarımızın katkısı ve desteği bizler için çok önemli. Yıldırım’ı el ele, ortak akılla yönetmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yıldırım ve Yıldırımlılar için yorulmadan çalıştıklarını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Göreve geldiğimiz 2019 yılını ‘Mali Disiplin ve Kent Disiplini Yılı’ ilan etmiştik. Bu minvalde bütçe dengelemesini gerçekleştirip, 5 yıllık projeksiyonumuzu ortaya koymuştuk. 2020 yılını da vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda ‘Fen İşleri Yılı’ ilan edip başta asfalt çalışmaları olmak üzere bütün mahallelerimizde işe koyulmuştuk. Hiç vites düşürmeden asfalt, tretuvar, kaldırım çalışmalarına devam ediyoruz. 2021 yılını ‘Atılım Yılı’ ilan edip birçok projeyi hayata geçirdik. 2022 yılını ‘Tapu ve Dönüşüm Yılı’ ilan ettik. İnşallah bu yıl 30 bin hak sahibine tapu dağıtacağız. Yıldırım Belediyesi olarak, sosyal yaşam merkezleri, kütüphaneler, spor tesisleri, pazar alanları gibi çok önemli yatırımları ilçemize kazandırdık. Daha fazlasını kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Ortak akıl vurgusu

Bölgesel mahalle toplantılarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Yılmaz, “Mahalle ziyaretlerimiz ve saha çalışmalarımız sırasında sık sık muhtarlarımızla bir araya geliyor ve taleplerini dinliyoruz. Ancak eksik kalan noktalar olabiliyor. Bu nedenle bu toplantıları düzenliyoruz ve muhtarlarımızla istişare edip, mahallelerimize yönelik çalışmalarımızı detaylı şekilde ele alıyoruz. Yaptığımız hizmetleri ve hazırladığımız projeleri muhtarlarımızın gözünden görmek, onların fikir ve önerilerini almak bizim için önemli. Muhtarlarımızın destek ve katkıları sayesinde, mahallelerimize yönelik hızlı ve faydalı hizmetler üretiyoruz. Ortak akla ve iş birliğine dayalı bir yönetim anlayışı ile hareket ediyoruz. Mahalle ziyaretleri ile vatandaşlarımızla buluşup, talep ve şikâyetlerini dinliyoruz. Muhtarlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızla görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bölge toplantıları yapıyoruz. Bu görüşmelerde tarafımıza iletilen her talep ve öneriyi ciddiyetle ele alıyoruz. Yıldırım’da yaşayan herkesin fikri bizim için değerli. Bölgesel toplantılarımız önümüzdeki günlerde de sürecek. Yıldırım’ı, ortak akılla, el ele yönetmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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