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6 kilometrelik yolu yürümemek için aldığı elektrikli bisikleti çalındı.. O anlar kamerada Bursa'da montunu alırken bisikletinden oldu Elektrikli bisikleti sürükleyerek kaçırdı

İHA

6 kilometrelik yolu yürümemek için aldığı elektrikli bisikleti çalındı.. O anlar kamerada Bursa'da montunu alırken bisikletinden oldu Elektrikli bisikleti sürükleyerek kaçırdı

Bursa'da her gün 6 kilometrelik yolu yürümemek için elektrikli bisikletli alan adam, unuttuğu montunu evden almak için girdiği sırada bisikletini hırsıza kaptırdı. Hırsız; çalıştıramadığı elektrikli bisikleti sürükleyerek kaçırdı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Merkez Yıldırım İlçesi Çınarönü Mahallesinde meydana geldi. Abdullah Yılmaz, işe gitmek için evinin önünde bir süre vakit geçirdikten sonra montunu almak için eve girdi. Montunu alıp çıkacağı için kapıyı tam kapatmayan Yılmaz, merdiven altından seslerin geldiğini fark edip dışarı çıktı. Elektrikli bisikletinin olmadığını fark eden Yılmaz, sokağın sonundan birinin iterek bisikleti götürdüğünü fark etti.
Arka caddeye inen Yılmaz, çalan kişinin yukarı gideceğini düşünerek o yöne doğru koşmaya başladı. Fakat hırsız, önce çıkmaz sokağa, daha sonra ise yukarı istikamete giderek kayıplara karıştı. Hırsızı kaybeden Yıldız ise, hemen polis ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ekipleri ise güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.
Hırsızlık anları güvenlik kamerasına anbean yansırken, geriye Yıldız’ın elektrikli bisikletini test ettiği video kaldı.
Çalınan elektrikli bisikletinin borcunun bitmediğini ifade eden Abdullah Yıldız, “İşe gitmek için bir süredir evimin önünde oyalanıyordum. Daha sonra iş saatim gelince montumu alıp çıkmak için eve girdim. Elektrikli bisikletim apartmanın içindeydi. Hemen çıkacağım için apartman kapısını tam kapatmamıştım. Montumu aldım. Kapıya çıktığımda apartmanda bulunan elektrikli bisikletimin olmadığını gördüm. Hızlı bir şekilde dışarı koştum. Etrafa baktığımda hırsızın köşeyi döndüğünü gördüm. Ben arkasından koşmaya başladım. Hırsızın çıkmaz sokağa girmediğini düşünerek, köşeyi döndükten sonra sol tarafa doğru gittim. Fakat hırsız önce çıkmaz sokağa sonra yukarı yöne doğru gitmiş. Hemen eve geri dönüp polis ekiplerine haber verdim. Polis ekipleri geldikten sonra karakola ifade vermeye gittim. Yaklaşık 10 gündür borcunu bitirmediğim aracım kayıp. Artık hırsızlar kolay bulunmamak için çaldıkları araçları olduğu gibi değil, parçalayarak satıyorlar. İlanları sürekli takip eden biriyim. 2. el ilanları gezerken gördüğüm bir fotoğrafın, benim aracımın parçaları olduğunu düşünüyorum. Bu durumu da polis ekiplerine ihbarda bulundum. Ben motorumu işe gidip gelmek için kullanıyordum. Şimdi işe gitmek için her gün yaklaşık 6 kilometre yol yürüyüp, servise biniyorum. Mağduriyetimin giderilmesi için yetkililerden yardım istiyorum.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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