Bursa otobanında feci kaza: 2 yaralı

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Bursaİstanbulİzmir Otoyolunda takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Bursaİzmirİstanbul Otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

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