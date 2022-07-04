Otomotivin geleceğine yön verecek projeler aranıyor

Bu yıl 11’inci kez düzenlenecek Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması için geri sayım başladı. Toplamda 500 bin TL ödülün yanı sıra, ULUTEK Teknopark ve Bursa Uludağ TTO’nun fırsatlarından yararlanma imkânı sağlanacak.

ULUTEK Teknopark, Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji ve Transfer Ofisi (TTO) ile İstanbul Teknik Üniversitesi Çekirdek Kuluçka Merkezi’nin iş birliğinde gerçekleştirilen 11. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması (OGYT), yerliyabancı çok sayıda sektör profesyoneli, girişimci ve öğrenciyi buluşturacak. Yarışmaya girecek adaylara, projelerini ULUTEK Teknopark Kuluçka Merkezi’nde geliştirmelerine ve yatırım bulma süreçlerinde destek sağlanacak. Bu yıl ‘Şarj ve Batarya Teknolojileri’ teması ile gerçekleştirilecek tasarım yarışması ile ilgili ULUTEK Teknopark’ın ev sahipliğinde çevrimiçi bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.

170’in üzerinde katılımcı firma ile 17 senedir bölgede faaliyetlerde bulunduklarını hatırlatan ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, yazılım ve bilişim sektörünün de içinde olduğu birçok alanda çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Otomotiv sektörüne yönelik yenilikçi fikirlerin her zaman destekçisiyiz. Yarışmaya başvurmak isteyen adaylarımıza ULUTEK olarak, otomotiv şehri Bursa’nın deneyiminden ve geniş sanayi ağından faydalanma fırsatı sunmanın yanı sıra projelerini üniversite ve sanayi işbirlikleri çerçevesinde geliştirmelerine de fırsat sağlıyoruz” diye konuştu.

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’nda geçmiş dönemde derece alan Oxodes Teknoloji Kurucu Ortağı Araştırma Görevlisi Mert Ali Özel ise, adaylara yarışmayla ilgili deneyimlerini ve nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini anlattı. Girişimciliğin bir süreç olduğunu ancak yola çıkıldığında öğrenebileceğini kaydeden Özel, özellikle otomotiv sektöründe iş fikri olanlar için yarışma sayesinde proje için ihtiyaç duyacakları tüm yetkinlikleri elde edebileceklerini söyledi. Başvuruların 26 Ağustos’ta sona ereceği yarışma çerçevesinde ön elemeyi geçen 30 proje 21 Eylül’de ilan edilecek. Toplamda 500 bin TL dağıtılacak yarışmanın ödül töreni ise çevrimiçi ortamda 25 Ekim’de düzenlenecek.

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