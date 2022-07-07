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(Özel) Hastanede güvenlikçiyi böyle dövdü, tutuklandı... İlaç yazdırmaya geldiği hastanede güvenlik görevlisine saldırınca tutuklandı O anlar hastanenin kameralarına böyle yansıdı

İHA

(Özel) Hastanede güvenlikçiyi böyle dövdü, tutuklandı... İlaç yazdırmaya geldiği hastanede güvenlik görevlisine saldırınca tutuklandı O anlar hastanenin kameralarına böyle yansıdı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde ilaç yazdırmak için geldiği devlet hastanesinde güvenlik görevlisine saldıran kişi tutuklandı. Öfkeli şahsın; güvenlikçiye yumrukla vurduğu ve darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, olay dün Gemlik Devlet Hastanesi Başhekimlik katında meydana geldi. Hastaneye ilaç yazdırmak için geldiği öğrenilen Tamer Ali Sarı(38) ilaç yazdırmak isterken, görevli güvenlik çalışanları Zafer Atıl(53) ve Özlem Özer(48)’e zorluk çıkarınca güvenlik görevlileri kendisini uyardı. Duruma sinirlenen Tamer Ali Sarı, güvenlik görevlisi Zafer Atıl’ın üzerine atılıp darp etmeye başladı. Hastanedeki diğer çalışanların müdahalesi ile öfkeli şahıs etkisiz hale getirildi. O anlar hastanenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Hastane polisi tarafından gözaltına alınan Sarı ifadesi alınmak üzere Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki sorgusunun ardından ilçe adliyesine sevkedilen Tamer Ali Sarı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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