Otomobil zeytinliğe uçtu: 3 yaralı

Orhangaziİznik Karayolu Üreğil Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak zeytinliğe uçan otomobil, motor kısmından alev aldı. Yoldan geçen araçların yangın söndürme tüpleri ile müdahale ettiği otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah 08.00 sıralarında Orhangaziİznik karayolu, Üreğil Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Orhangazi istikametinden İznik istikametine doğru gitmekte olan Muhammet Talha Şen (26) idaresindeki 41 DR 528 plakalı otomobil, Üreğil kavşağını geçtikten sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak zeytinliğe uçtu.



Motor kısmından alev aldı

Zeytinliğe uçup ağaçlara çarparak hurdaya dönen otomobilin motor bölümü alev aldı. Araçta bulunan sürücü Muhammet Talha Şen ile birlikte Ömer Faruk Rençber ve Tolga Yakışan (35) yaralandı. Yanan araca başka araç sürücüleri yangın tüpleri ile müdahale etti. Araçtan çıkarılan yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı belirlenirken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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