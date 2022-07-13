Apranti Uğurcan, at yüzdürürken boğuldu (3)

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



CENAZESİ ARDAHAN'DA GÖNDERİLDİ

Bursa'nın Mudanya ilçesinde antrenman amaçlı denizde at yüzdürürken boğulan apranti Uğurcan Demirbaş'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada yapılan otopsinin ardından Demirbaş'ın cenazesi yakınları tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere Ardahan'a götürüldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-07-13 18:23:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.