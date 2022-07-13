Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları başladı

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Bursaspor, 20222023 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Çalışmada 40 futbolcu yer aldı.

TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına start verdi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde sezonun ilk antrenmanı için sahaya çıkan yeşilbeyazlı takımda morallerin yerinde olduğu gözlendi. Teknik Direktör Tahsin Tam’ın da ilk kez takımın başında yer aldığı idmanda genç oyuncuların heyecanı dikkatlerden kaçmadı. Bursaspor’da çalışmalara 40 futbolcu katıldı. Takım kaptanı olarak Enver Cenk Şahin belirlenirken, Hasan Ayaroğlu’nun ufak bir kaza sonucu idmana katılmadığı, Kubilay Sönmez’e ise iki gün izin verildiği belirtildi.

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