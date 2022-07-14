5 kişilik ailenin bulunduğu triportör sürücüsüne 3 bin 518 TL ceza 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 kişilik ailenin bulunduğu triportör sürücüsüne 3 bin 518 TL ceza 

DHA

5 kişilik ailenin bulunduğu triportör sürücüsüne 3 bin 518 TL ceza 


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla birlikte plakasız triportör ile seyahat eden sürücüye toplam 3 bin 518 TL cezai işlem uygulandı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet ve elektrikli bisiklet ile fazla yolcuyla yolculuk yapılmasının önüne geçmek için çalışma başlattı. Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yapılan uygulamada, 3'ü çocuk 5 yolcuyla seyir halinde olan triportör, uygulama yapan polis ekiplerince durduruldu. Plakasız araçla, eşi ve 3 çocuğu ile birlikte yolculuk yapan sürücü Zahir A.´ya `yasal sınırın üzerinde yolcu taşımaktan´ 427 TL, `plakasız araç kullanmaktan´ 3 bin 91 TL olmak üzere toplam 3 bin 518 TL cezai işlem uygulandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-07-13 23:47:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Triporter ile 5 kişi yolculuk yapan sürücüye ceza yağdı
YEREL HABERLER Triporter ile 5 kişi yolculuk yapan sürücüye ceza ...
İsmail Ertekin: "Bursaspor’un 10 milyon TL kaybı var"
YEREL HABERLER İsmail Ertekin: "Bursaspor’un 10 milyon TL kaybı var"
Tahsin Tam: "Bursaspor’u play-off yarışında tutmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Tahsin Tam: "Bursaspor’u play-off yarışında tutmak ...
Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları başladı
Togo'da kazada hayatını kaybeden Aksoy son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Togo'da kazada hayatını kaybeden Aksoy son ...
Mudanya'da karasineğin sebebi belli oldu
YEREL HABERLER Mudanya'da karasineğin sebebi belli oldu
Apranti Uğurcan, at yüzdürürken boğuldu (3)
YEREL HABERLER Apranti Uğurcan, at yüzdürürken boğuldu (3)
Apranti Uğurcan, at yüzdürürken boğuldu (2)
YEREL HABERLER Apranti Uğurcan, at yüzdürürken boğuldu (2)
At yüzdürürken dengesini kaybedip denize düşen genç apranti boğularak öldü
YEREL HABERLER At yüzdürürken dengesini kaybedip denize düşen genç ...
Apranti Uğurcan, at yüzdürürken boğuldu
YEREL HABERLER Apranti Uğurcan, at yüzdürürken boğuldu
Memur adaylarına ücretsiz eğitim desteği
YEREL HABERLER Memur adaylarına ücretsiz eğitim desteği
Genç apranti Uğurcan Demirbaş hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Genç apranti Uğurcan Demirbaş hayatını kaybetti
İnegöl 15 Temmuz'da meydanda olacak
YEREL HABERLER İnegöl 15 Temmuz'da meydanda olacak
BTSO’da rota yeni ihracatçılarla ekonomiye güç katmak
YEREL HABERLER BTSO’da rota yeni ihracatçılarla ekonomiye güç katmak
İzzet Kaptan son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER İzzet Kaptan son yolculuğuna uğurlandı
Periyodik bakım, düşük yakıt tüketimi için önemli
YEREL HABERLER Periyodik bakım, düşük yakıt tüketimi için önemli
Elmasbahçeler, sosyal gelişim merkezine kavuşuyor
YEREL HABERLER Elmasbahçeler, sosyal gelişim merkezine kavuşuyor
5 kişilik aile, alevler içinde kalan otomobilden son anda kurtuldu
YEREL HABERLER 5 kişilik aile, alevler içinde kalan otomobilden son ...
Mahsur kalan köpek, merdivenle kurtarıldı
YEREL HABERLER Mahsur kalan köpek, merdivenle kurtarıldı
İzzet Kaptan hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İzzet Kaptan hayatını kaybetti
Otoyolda otomobil yangını
YEREL HABERLER Otoyolda otomobil yangını
Havuza girmek isteyen site sakinleri kavgaya tutuştu Havuza girmek isteyen mülk sahipleri birbirine girdi
YEREL HABERLER Havuza girmek isteyen site sakinleri kavgaya ...
Yıldırım'a yeni nefes
YEREL HABERLER Yıldırım'a yeni nefes
Sporda çıta yükseliyor
YEREL HABERLER Sporda çıta yükseliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.