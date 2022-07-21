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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğru tercih için Büyükşehir yanınızda

İHA

Doğru tercih için Büyükşehir yanınızda

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarına kurduğu stantlarda LGS sınavına giren gençlerin ‘doğru tercihlerle’ istedikleri okullara girebilmesi için uzman rehberlerle danışmanlık desteği veriyor. Ayrıca, yeni eğitim döneminde meslek lisesini tercih eden gençlere sağlanacak burs konusunda da bilgilendirme yapılıyor.
Eğitime yaptığı yatırım ve desteklerle Bursa’da eğitim gören öğrencilerin hayatlarına dokunan Büyükşehir Belediyesi, lise yolundaki gençlere doğru tercih yapabilmeleri için rehberlik desteği sağladı. Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Heykel UNESCO Meydanı, Yıldırım Belediyesi bayrak alanı, Podyumpark, Mudanya BUDO İskele Meydanı, Gemlik İskele Meydanı ve Nilüfer Ahmet Taner Kışlalı Meydanı olmak üzere 8 farklı alanda gençlerin lise tercihlerine yardımcı olundu. Bunun yanında, Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan BURSKOOP marifetiyle bu yıl meslek lisesinin ilgili bölümlerini tercih eden öğrencilere verilecek bursla ilgili de öğrenciler bilgilendirildi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ile birlikte Heykel UNESCO Meydanı’nda yer alan standı ziyaret edip, danışmanlık desteği alan öğrencilerle sohbet etti.
"Öğrenci dostu belediye"
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘öğrenci dostu’ olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, gençleri hayata hazırlama noktasında sunulacak tüm imkanları ortaya koymaya çalıştıklarını söyledi. Lise tercihi yapacak öğrencilere 3 gün boyunca İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda danışmanlık desteği verdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, “Amacımız; gençlerin, ‘sınavda aldıkları puanlarla doğru tercih yaparak’ istedikleri okullara kayıt yaptırabilmeleri. Bunun yanında, sanayicilerden aldığımız bilgiler noktasında, belirlenen meslek liselerinin ilgili alanlarında tercih yapan çocuklarımıza ‘tamamen bilgisayar ortamında değerlendirilerek’ 300’er TL’lik burs uygulamasını yeni dönemde başlatacağız. Toplam 5 bin evladımız, eylül ayından itibaren bu burslardan yararlanmaya başlayacak” dedi.
"Örnek uygulama"
Lise öğrencilerine Bursa’da verilen desteğin başka şehirlere de örnek olduğuna dikkat çeken Başkan Aktaş, “Türkiye’de ilki gerçekleştirdik. Başka şehirlere örnek olduk. Bursa gibi sanayisi güçlü, her geçen gün gelişen bir şehirde takdir edersiniz ki ara elemanlara, aranan elemanlara ihtiyaç var. Meslek liselerinin dolu dolu olmasına ihtiyaç var. Çok da iyi meslek liselerimiz var. Öğrencilerimiz buraları tercih etsin, burayla alakalı rekabet oluşsun, bu da sanayiye pozitif anlamda yansısın. Projenin birkaç yıl içinde muradına ereceğine ve gençlerimiz için hayata hazırlanma noktasında altyapı olacağına inanıyorum. Öğrencilerimizin tercihlerinin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
"Rağbet artacak"
İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür de, “Bursa sanayi şehri. Sanayide üreten, yetişmiş çocuklar çoğaldıkça güçlü Türkiye hikayesinin çok daha hızlı bir şekilde yazılacağını düşünüyorum. Bu nedenle Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteğiyle kurulan BURSKOOP, Türkiye'ye örnek oldu. 5 bin meslek lisesi öğrencimiz, bu destekten ‘ilgili alanları tercih ederek’ yararlanacak. Çocuklarımız buradan mezun oldukça, güçlü olan sanayimizi çok daha güçlü noktalara çıkacak. Diğer alanlarda da çocuklarımız tercih yapacak ama mesleki ve teknik eğitime rağbet arttıkça, diğer liselerimiz de çok daha güçlenecek. Büyükşehir Belediyemize ‘mesleki eğitime burs desteğini başlattığı ve ülkeye örnek olduğu için’ şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.
Başkan Aktaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, daha sonra standa oturup, tercih desteği almak için gelen öğrencilerle sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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