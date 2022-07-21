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’Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor’ projesi doğrultusunda gezici tır harekete geçti

İHA

’Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor’ projesi doğrultusunda gezici tır harekete geçti

Türkiye’deki restoran ve kafelerin dijital dünyada daha görünür ve rekabetçi hale gelmelerini sağlamak ve gelirlerini artırmak amacıyla çevrimiçi ve çevrimdışı eğitim programı tasaryan (TESK) Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu gezici tır ile eğitim turlarına başladı.
TESK ve Google.org iş birliğinde sürdürülen “Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi” saha uygulaması Bursa Kent Meydanı AVM Önün’de gerçekleştirildi.
Pandemi ve sonrasında online yeme içme sektörü yüzde 100’ün üzerinde büyüdü. Online sparişler ise 4 kat arttı. Mobil telefonlar ise online siparişte en çok kullanılan araç haline geldi. Bu konuda harekete geçen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu işletmecileri gezici tır ile eğitim turlarına başladı.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu verilerden yola çıkarak, Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi ile Türkiye’deki restoran ve kafelerin dijital dünyada daha görünür ve rekabetçi hale gelmelerini sağlamak ve gelirlerini artırmak amacıyla çevrimiçi ve çevrimdışı eğitim programı tasarlandı. Dijital beceri eğitimlerine yönelik o www.esnafakademi.org eğitim portalını oluşturdu. Kullanıcının ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilebilen bir öğrenme deneyimi sunan esnafakademi.org eğitim portalı içerisinde “Dijital Pazarlama, Arama Motoru Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlama ve Yeni Normalde Pazarlama” modülleriyle işletmeler hemen hayata geçirebilecekleri pratik önerileri öğreniyor. Eğitimler doğrultusunda işletmelerin haritalara kayıt süreçleri, doğru yemek fotoğrafları için ipuçları, dijitalde promosyon ve kampanya, müşteri yorumlarını yanıtlama gibi başlıklarda eğitimler bulunuyor. Eğitimleri tamamlayarak sertifika alan işletmeci ve çalışanlar çekilişle verilecek 100 adet tabletten birisini kazanma şansı yakalayacak. Roadshow hazırlık doğrultusunda, Eğitim TIR’ı projeye uygun hale getirilecek, eğitim tırının ziyaret edeceği 20 İl belirlendi. Roadshow, 4 Nisan 12 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak ve her ilde 1,5 gün kalınacak şekilde organize olundu. Proje doğrultusunda gezici tırın programı şöyle, 45 Nisan Antalya, 910 Haziran Trabzon, 78 Nisan Mersin, 2021 Haziran Kayseri, 1112 Nisan Adana,2324 Haziran Konya, 1819 Nisan Hatay, 45 Temmuz Aydın, 2526 Nisan Gaziantep, 78 Temmuz İzmir, 910 Mayıs Şanlıurfa, 1819 Temmuz Manisa, 1213 Mayıs Diyarbakır, 2122 Temmuz Bursa, 1617 Mayıs Malatya, 45 Ağustos Eskişehir, 0203 Haziran Erzurum, 89 Ağustos Ankara, 0607 Haziran Rize, 1112 Ağustos İstanbul olarak belirlendi.
Konuyla ilgili konuşan Bursa Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Fahrettin Bilgit, "Bugün dijitalleşiyor tırımız, Bursa’mızdadır. Şuanda 17’inci ilindedir. Günümüzde esnaf ve sanatkar arkadaşlarımızın her geçen gün ticari alışverişleri, ticari üretimleri değişmektedir. Bu doğrultuda yapılan esnafı bilgilendirmeden dolayı bu çalışmalarda esnafımızın ticari faaliyetlerini geliştirerek, ticari katlarının gelişeceğine inanıyorum. Tüm esnaf ve sanatkar arkadaşlarımızın bu konularda hassasiyet gösterip programları ilgiyle izleyip ticaretlerini nasıl geliştirdikleri yönünde kendilerini yormaları ve çalışmaları gerekmektedir. Bu yüzden ben önümüzdeki dönemde tüm esnaf ve sanatkarlarımızın hazır olması için bu çalışmalar devam edecektir. Türkiye’de şuan 20 il programlandı ancak bu zamanla 81 ile yansıyacaktır. Biz Bursa’da da ayrıca bu çalışmaları da BESOB olarak yürütmekteyiz’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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