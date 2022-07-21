Uludağ Premium Ultra Trail heyecanı başlıyor

Uludağ Premium ana sponsorluğunda bu yıl beşincisi gerçekleşecek Uludağ Premium Ultratrail Koşusu 100, 66, 30, 16 ve 6 kilometrelik eşsiz doğa harikası parkurlarda 222324 Temmuz’da gerçekleşecek.

Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu bu yıl bin 500 yerli ve yabancı koşucunun katılımıyla bir rekora imza atacak. Bu yıl 30 farklı ülkeden yabancı sporcunun katılacağı koşunun yabancı sporcu sayısının her yıl çoğalarak artması hedefleniyor. UTMB ve Dünya Ultratrail Şampiyonu Pau Capell'de 66 kilometrelik parkurda koşacak. Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu’nun hedefi, uluslararası koşu takvimine girmek.

Uludağ’ın eşsiz doğasının içinde koşan sporculara parkurların farklı noktalarında klasik müzik eşlik edecek ve sporcuların unutulmaz bir koşu deneyimi yaşamaları sağlanacak. Ayrıca koşu PowerApp’te tüm gün canlı yayınlanacak olup daha fazlası için uludagultratrail instagram hesabı da takip edilebilecek.

23 Temmuz akşamı koşucuların yorgunluklarını atıp keyifli vakit geçirecekleri a capella konserinde sahnede Ses Ver Sus dinleyenlere müzik şöleni yaşatacak. 24 Temmuz Pazar günü ödül töreniyle yarış kapanışı gerçekleşecek.

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