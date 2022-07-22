Bursalı firmadan BUÜ’ye ikinci TEKNOFEST desteği

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) TEKNOFEST’te yarışacak takımlarına iş dünyasından sponsorluk desteği gelmeye devam ediyor. Daha önce UET Elektromobil Takımı için devreye giren Bursa firması KromoGen Biyoteknoloji, bu kez de ARGENOTYPE Takımı'na malzeme desteği vermeyi kabul etti.

BUÜ Yönetimi ve öğrencilerin oluşturduğu takımlar TEKNOFEST Yarışları için tüm hazırlıklarını tamamladı. Üniversite yönetimi, yarışmaya katılacak takımlar için geniş bir destek çalışması yürüttü. Ön elemeyi geçen ve yarışlarda boy göstermeye hak kazanan tüm takımlar için sponsorluk desteği almayı başardı. Firma desteğine ihtiyaç duyan son takım olan ARGENOTYPE Takımı’na da, daha önce UET Elektromobil Takımı’na destek veren KromoGen Biyoteknoloji firması devreye girdi. Öğrencilere malzeme desteği vermeyi taahhüt eden şirket ile işbirliği anlaşması yapıldı. Hazırlanan protokole BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve KromoGen Biyoteknoloji Genel Müdürü Murat Yazıcı imza attı. İmza töreninde BUÜ Teknoloji Transfer Ofisi Müdür Yardımcısı Nihal Sağlam, BUÜ Halkla İlişkiler ve Basın Birimi Sorumlusu Aliye Şenel ile ARGENOTYPE Takımı üyeleri hazır bulundu.

Bu yıl Samsun’da gerçekleştirilecek TEKNOFEST Yarışları için yoğun bir hazırlık süreci geçirdiklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, öğrencilerin hazırladıkları projelere güvendiklerini vurguladı. Gençlerin, danışman hocalarıyla birlikte özel çalışmalar yürüttüklerini aktaran Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, “Ülkemizin geleceğine bu gençler yön verecek. Fikri olan, planlayan ve proje üreten gençlere destek olmak da bizim asli görevlerimiz arasında yer alıyor. Onların mekânsal ve maddi ihtiyaçlarını gidermeye azami gayret gösterdik. Başka bir dertleri olmadan, sadece yarışmaya ve projelerine odaklanmalarını arzu ettik. Her biri güzel bir hazırlık dönemi geçirdi. Samsun’da da inşallah bu emeklerin karşılığını alacaklar. Ülkemizin müreffeh yarınlara ulaşabilmesinin tek yolu gençlerimizin azmi ve çalışkanlığından geçiyor. Bu süreçte öğrencilerimize destek olan tüm iş dünyası temsilcilerine de şükranlarımızı iletiyoruz. Bir değil, iki takımımıza destek olmayı kabul eden KromoGen Biyoteknoloji firmasına ve Genel Müdür Murat Yazıcı Beye de ayrıca teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

KromoGen Biyoteknoloji Genel Müdürü Murat Yazıcı ise öğrencilik dönemlerinde aynı süreçlerden geçtiğini ve gençlerin ihtiyaçlarını çok iyi bildiğini aktardı. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin kendisi için ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Murat Yazıcı; “Üniversitemize ve burada eğitim gören gençlere destek vermeye her zaman hazırız. TEKNOFEST’te alınacak başarılı sonuçlar bizleri de mutlu edecek ve gururlandıracak. İnşallah güzel işlerin ortaya çıkmasına vesile oluruz. Bizlere bu imkanı tanıyan Üniversite yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

ARGENOTYPE Takımı üyesi öğrenciler de kendilerine destek olan KromoGen Biyoteknoloji firmasının yöneticilerine teşekkür etti.

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