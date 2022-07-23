Kasasındaki samanın elektrik telleriyle temas ettiği kamyon yandı

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da Salih Çeki'nin (44) kullandığı kamyon, kasasındaki samanların elektrik telleriyle temas etmesi sonucu yandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde, Salih Çeki'nin kullandığı 16 JG 357 plakalı kamyonun kasasındaki samanlar, elektrik telleriyle temas etmesi sonucu alev aldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip güçlükle söndürdü. Sürücünün yara almadığı yangında araç kullanılamaz hale geldi. Yangın, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yangın nedeniyle uzun süre trafiğe kapanan kara yolu, kamyonun kaldırıldıktan sonra tekrar açıldı. (DHA)OTOĞRAFLIDHA-Genel Türkiye-Bursa / Nilüfer Semih ŞAHİN
2022-07-23 10:41:47
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