Hastavuk, Bursa Halkla İlişkiler Derneğini misafir etti Bursa Halkla İlişkiler Derneği 30. yılını Hastavuk sponsorluğunda düzenlenen gece ile kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hastavuk, Bursa Halkla İlişkiler Derneğini misafir etti Bursa Halkla İlişkiler Derneği 30. yılını Hastavuk sponsorluğunda düzenlenen gece ile kutladı

İHA

Hastavuk, Bursa Halkla İlişkiler Derneğini misafir etti Bursa Halkla İlişkiler Derneği 30. yılını Hastavuk sponsorluğunda düzenlenen gece ile kutladı

Bursa Halkla İlişkiler Derneği (BHİD) 30. yılını Hastavuk sponsorluğunda düzenlenen bir gece ile kutladı. Gecece Bursa'daki bir çok kamu ve özel sektör iştiraklerinde görev alan Halkla ilişkiler uzmanı katıldı.
Bursa Halkla İlişkiler Derneği (BHİD), 30. yılını kutladı. Hastavuk sponsorluğunda, mangal partisi ile hem yazı karşılayan misafirler, hem de derneğin 30. yılını kutladı. Geceye BURTİMDER Başkanı Murat Çakmaker, Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan, Hastavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir, BHİD başkanı, yönetim ve denetim kurulu, yüksel istişare kurulu üyeleri, üyeler, basın mensupları ve sponsorlar katıldı.
Türkiye’de halkla ilişkiler mesleği tam olarak anlaşılmaya çalışılırken dernekleşme fikri ile atılan önemli bir adımın bugün 30. yaşına basmasından dolayı mutlu ve gururlu olduğunu belirten Bursa Halkla İlişkiler Derneği (BHİD) Yönetim Kurulu Başkanı Cansel Oruç, 30 yıllık serüvende başkanlık yapan, yönetim ve denetimlerinde yer alan, dernek için çalışan herkese teşekkür etti.
Oruç, başta Hastavuk, DOSABSİAD, Hayat Hastanesi olmak üzere tüm sponsor firmalara plaketlerini takdim etti. Plaket töreninin ardından katılımcılarla birlikte 30 yıl pastası kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da evine girdiği kadını önce boğazlayarak bayıltan hırsız evi soydu
YEREL HABERLER Bursa'da evine girdiği kadını önce boğazlayarak ...
Yenişehir’de çocuklar ve gençlere spor, eğlence ve eğitim hizmetleri ücretsiz
YEREL HABERLER Yenişehir’de çocuklar ve gençlere spor, eğlence ve ...
Uludağ Premium Ultra Trail’e start verildi
YEREL HABERLER Uludağ Premium Ultra Trail’e start verildi
Bursa'da Turan Orkestrası ile Türk dünyası ezgileri
YEREL HABERLER Bursa'da Turan Orkestrası ile Türk dünyası ezgileri
Rumeli Semih İnegöl’ü salladı
YEREL HABERLER Rumeli Semih İnegöl’ü salladı
Bursa'da kadın sürücü engelli genci darp edip kaçtı
YEREL HABERLER Bursa'da kadın sürücü engelli genci darp edip kaçtı
Kasasındaki samanın elektrik telleriyle temas ettiği kamyon yandı
YEREL HABERLER Kasasındaki samanın elektrik telleriyle temas ettiği ...
Bursa'da çilek yeme yarışması
YEREL HABERLER Bursa'da çilek yeme yarışması
Ucuz güneş gözlüklerine dikkat
YEREL HABERLER Ucuz güneş gözlüklerine dikkat
(Özel) Şaka gibi olay... 2 ay önce Adana'da çalınan motosiklet, Bursa'da bir daha çalındı
YEREL HABERLER (Özel) Şaka gibi olay... 2 ay önce Adana'da çalınan ...
Mirastan gelen para, ortak mal sayılmayacak Yargıtay'dan emsal miras kararı Babadan kalan mirası koca yiyemeyecek
YEREL HABERLER Mirastan gelen para, ortak mal ...
Bursa’da hırsıza alarm engeli
YEREL HABERLER Bursa’da hırsıza alarm engeli
Bursa’da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi
YEREL HABERLER Bursa’da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi
Bursalılar sezon finalini 90'lar ile yaptı
YEREL HABERLER Bursalılar sezon finalini 90'lar ile yaptı
Kaza yapan otomobile çarpmamak için şerit değiştirirken aydınlatma direğine çarptı; 2 yaralı
YEREL HABERLER Kaza yapan otomobile çarpmamak için şerit ...
Bursa'da otelde yangın paniği
YEREL HABERLER Bursa'da otelde yangın paniği
Bursa'da İlyas Yalçıntaş rüzgarı esti
YEREL HABERLER Bursa'da İlyas Yalçıntaş rüzgarı esti
Bursa'da kontrolden çıkan araç önce bariyerlere sonra otomobile çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da kontrolden çıkan araç önce bariyerlere sonra ...
Bursaspor’da ikinci etap çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Bursaspor’da ikinci etap çalışmaları başladı
Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği renkli kortej yürüyüşüyle başladı
YEREL HABERLER Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği renkli kortej ...
İş yerinde bulduğu altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER İş yerinde bulduğu altın ve para dolu çantayı ...
TIR şoförlerinin levyeli park yeri kavgası: 1 ölü
YEREL HABERLER TIR şoförlerinin levyeli park yeri kavgası: 1 ölü
Yumruk yumruğa kavgada 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Yumruk yumruğa kavgada 1 kişi öldü
Altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.