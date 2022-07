Ata sporlarında renkli buluşma Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan okçuluktaki hünerini sergiledi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "Atalarımızdan miras kalan geleneksel sporlar sadece bir spor dalı değil, içinde bir kültürü barındırıyor"

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 5’incisi organize edilen Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, birçok kültürsanat ve spor adamı ile yüzlerce vatandaşın katıldığı törenle KelesKocayayla’da başladı. Birbirinden renkli görüntülere sahne olan ve görsel şölenin yaşandığı açılışta konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Atalarımızdan miras kalan geleneksel sporlar sadece bir spor dalı değil, içinde bir kültürü barındırıyor. Türk dünyasını Bursa’da ve Kocayayla’da bir araya getiren de bu kültürün yaşatılma gayretidir” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda Keles Belediyesi işbirliği ile Bursa Valiliği, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Dünya Etno Spor Konfederasyonu, Türksoy ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin katkılarıyla hazırlanan 5. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, renkli görüntülerle başladı. Orhan Gazi’nin Nilüfer Hatun’la evlendiği, Muradı Hüdavendigar’ın savaşa hazırlandığı alandaki programa, yurtiçi ve yurtdışından gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İki gün süren şenlik çerçevesinde atlı cirit ve kökbörü müsabakaları, rahvan binicilik, atlı okçuluk, atlı akrobasi gösterileri, Bursalı Şüca Okçuluk müsabakası, aba, kuşak, karakucak, şalvar ve yağlı güreşler, Alpagut savaş sanatları gösterileri yapıldı. Oluşturulan Ok meydanında ise vatandaşlar ok atma talimi yaparken, Türk okçuluğu atış teknikleri eğitimi de verildi.

Mehter Takımı konseri, Kılıç Kalkan ve Alpagut Turan dövüş ekibi gösterisiyle başlayan programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Bursa Valisi Yakup Canbolat, MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Atilla Ödünç, Osman Mesten, Zafer Işık, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, MHP İl Başkanı Kalkancı, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmaların ardından yağlı, şalvar, karakucak ve aba güreşi sporcuları tarafından gösteri maçları sergilendi. Başkan Alinur Aktaş ve beraberindekiler daha sonra hazırlanan alanı gezdi. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, yaptığı ok atışlarıyla alkış aldı.

“Doğu ve batı arasında köprüyüz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geniş bir coğrafyada büyük Türk milleti olarak binlerce yıllık şanlı bir tarihe sahip olduğumuzu söyledi. Türkistan’dan Anadolu’ya gelişimizle birlikte de bu kutlu toprakları ebedî yurt edindiğimizi hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, 1071’de Anadolu’yu fethederek bu toprakları bizlere ebedi vatan kılan Sultan Alparslan başta olmak üzere Selçuklu’ya ve Osmanlı’ya minnettar olduklarını söyledi. Ecdadın verdiği mücadeleler neticesinde dört kıtaya kol kanat gerdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Hiçbir vakit, nereden geldiğimizi, neden geldiğimizi ve neyin mücadelesini verdiğimizi unutmadık, unutmayacağız. Biz doğu ile batı arasındaki en hayati köprüyüz. Ülkemizin geleceğe yön verme yeteneğinin sırrı burada yatmaktadır. Bugün Anadolu’da, Türkistan’da, Kafkasya’da, Sibirya’da, Orta Doğu’da, İran’da, Balkanlar’da, Çin’de milyonlarca kardeşimiz var. Farklı coğrafyalarda olsak da bizler aynı dili konuşan insanlarız. Hamurumuz aynı coğrafyada yoğruldu. Dilimizi, tarihimizi, kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi, gittiğimiz her yere taşıyıp dünyanın ortak değerleri arasına kattık. Bir yandan ortak geçmişimizle uygarlığa katkıda bulunurken bir yanda da bizi biz yapan değerler etrafında buluşmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sayede varlığımızı güçlendiriyor, cesaretimizi, gururumuzu, şerefimizi, misafirperverliğimizi, dürüstlük ve merhametimizi diri tutuyoruz” dedi.

“Bu geleneği yaşatmak boynumuzun borcu”

Atalarımızdan miras kalan geleneksel sporların sadece bir spor dalı olmadığını, içinde bir kültürü barındırdığını dile getiren Başkan Aktaş, Türk dünyasını Bursa’da, Kocayayla’da bir araya getiren de bu kültürün yaşatılma gayreti olduğunu belirtti. Ata sporlarının, ecdadımızın yüzlerce yıldır barış ve savaş dönemlerinde zinde kalmak için oynadıkları oyunlardan oluştuğunu söyleyen Başkan Aktaş, “Binlerce yıl öncesinden gelen, geleneksel değerlerimiz ve oyunlarımız, inançlarımızla, örf ve adetlerimizle şekillenip, bizim kimliğimizin bir parçası oldular. Bu geleneği yaşatmak, geleceğe taşımak bizim boyun borcumuzdur. Amacımız, Türk milletinin gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmaktır. 5 bin yıldır barışta ve savaşta uygulanan ecdat yadigârı ata sporlarımızın ve diğer kültürel etkinliklerin bu güzide yaylamızda hayat bulmasına katkıda bulunan kurum ve kuruluşlarımıza hassaten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Türkiye öncü oluyor"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’da 5’incisi düzenlenen Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’nde emeği geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Keles Belediyesi başta olmak üzere tüm kurumlara teşekkür etti. Türk dünyasının enerjilerini aynı kapta birleştirmesinin, aralarındaki ilişkileri güçlendirmesinin önemine değinen Bilal Erdoğan, Türk dünyasındaki birlikteliğin milyonlarca soydaşımız için büyük önem taşıdığını söyledi. Türk dünyasının yakınlaşmasını ve güç birliği yapmasını bazı kesimlerin kabul etmediğini dile getiren Erdoğan, “Birlikteliğimizi çekemeyenler her dönemde olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bunlara rağmen bizler aramızdaki bağları güçlendireceğiz. Etnospor olarak dünyadaki geleneksel sporları yaşatmak adına Türk dünyasındaki ülkeler büyük yer almaktadır. Bugün Rusya’daki Yakutistan’da Saha Türkleri mas güreşini ve diğer geleneksel sporları yaşatırken, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan’da kardeşlerimiz kökbörü sporunu oynuyor. Anadolu’da yağlı, şalvar, aba güreşleri, cirit, atlı okçuluğumuz gibi birçok spor yaşatılıyor. Türkiye, ilk defa ata sporumuz okçulukta Mete Gazoz ile birlikte büyük başarı gösterdi. Bugün 4 federasyon geleneksel sporlarımızı yönetiyor. Türkiye’de geleneksel sporlarımıza çok ciddi bir ilginin olduğunu görüyoruz. Yakın zamanda dünyanın en büyük geleneksel spor etkinliği olan 4. Dünya Göçebe Oyunları, Bursa İznik’te yapılacak. Geleneksel sporlarımızın olimpiyatları olan bu programla Bursa’yı ve İznik’i hakkıyla tanıtacağız. Yine yakın zamanda Ahlat Malazgirt’te geleneksel sporları sergileyeceğiz. Her geçen sene bu sporlardaki yapılanmamız gelişerek devam edecektir. Birer hobi olmakta çıkıp birer kurumsal spor yapısı olmaya doğru ilerliyoruz. Türkiye, geleneksel sporların geliştirilmesinde öncü olmaya devam edecektir. Yerel yönetimlerimizin de geleneksel sporlara sahip çıkması çok önemli. Kocayayla’daki Ata Sporları Şenliği’nde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa Milletvekilleri Osman Mesten, Kocayayla’nın Osmanlı ve Türk tarihi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Yüzyıllarca Türkmen şölenlerinin yapıldığı bir istişare mekanı olduğunu söyleyen Mesten, günümüzde de başta Ata Sporları Şenliği olmak üzere birçok programla Türklerin buluşma mekanı olmaya devam ettiğini ifade etti. Mesten, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eti.

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı, Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını alan Bursa’nın çok güzel etkinliklere ev sahipliği yaptığını ifade etti. Ata Sporları Şenliği’nin düzenlemesinde emeği geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Keles Belediyesi’ne teşekkür eden Çakıcı, vatandaşların iki gün boyunca keyifli bir atmosferde vakit geçireceğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.