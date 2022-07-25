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Bursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan Cem Muhammed A, Antalya'da yaşayan annesi Yasemin A.'ya teslim edilmesinin ardından yapılan araştırma sonrası annesinden alınarak Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altına alındı.Ayrıca Kamuran Pınar A. 'nın 16 yaşındaki kızı da Bursa'da Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde koruma altında tutuluyor.DHA-Flaş Haber Türkiye-Bursa

2022-07-25 10:02:27



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