Bursa'da trafikteki tehlikeli anlar kameralarda

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Bursa'da trafikteki tehlikeli anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şehir merkezinde dört farklı olay kameralara yansıdı.

İlk olay merkez Yıldırım ilçesi yakın çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tiktok için görüntü çeken gençler anayola çıktı, canlarını tehlikeye atıp video çektiler.

Merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı yakın çevre yolunda düğün konvoyunda araçların camlarına oturan kişileri görenler şaşkınlık yaşadı.

Ankara Caddesi'nde kaydedilen görüntülerde ise otomobil sürücüsü motosikletini götüreceği yere arabasıyla taşıdı.

Yıldırım ilçesinde de kamyonet kasasındaki yolculuk görüntülendi.

Dört farklı olaydaki tehlikeli anlar vatandaşlar tarafından cep telefon kameralarına kaydedildi.

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