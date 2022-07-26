Otomobil, motosiklete çarpıp refüje çıktı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklete arkadan çarpan otomobil orta refüj üzerine çıkarak durabildi. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki sürücü Dinçe Durak (30) yönetimindeki 16 LN 051 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, seyir halindeki sürücü Yusuf Kerem Bayram (20) yönetimindeki 16 AUE 189 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızlanan araç, orta refüj üzerine çıkarak durdu. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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