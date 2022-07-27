Yıldırım’da engeller yıkılıyor

Yıldırım Belediyesi’nin hayırsever Yıldırım ailesi desteği ile ilçeye kazandıracağı MakbuleTevfik Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Özel gereksinimi olan bireylerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek 5 bin 305 metrekareliktesisin bünyesinde; hasta bakım odaları, fizik tedavi ve fizyoterapi odaları, psikolog, bireysel ve aile terapi odaları, spor salonu, danışma, revir, eğitmen odası ve bekleme salonu olacak. Tesiste ayrıca özel vatandaşların sosyalleşmesi adına yüzme havuzu, kafeterya, yemekhane, kuaför, tekstil atölyesi, ahşap atölyesi, bağlama ritim kursu, filografi atölyesi, sergi alanı, konferans salonu, seminer salonu, çocuk oyun alanı ve derslikler yer alacak. Çalışmaların devam ettiği tesiste katların engelleri aşmak için yükseldiğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak yaptığımız hizmetlerden bizim için en önemlisi, özel gereksinimli bireylerimiz için yaptığımız çalışmalar. Özel durumu bulunan kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak ve onları sosyal yaşamın içinde tutacak projelere öncelik veriyoruz. İnşallah merkezimiz tamamlandığında sadece Yıldırım’a değil Bursa'ya değer katacak. Özel vatandaşlarımız tesiste hem eğlenip öğrenecek hem de fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacaklar. Ben bu hizmetin ilçemize kazandırılması noktasında katkıları olan Yıldırım ailesine yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

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