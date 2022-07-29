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Bakan Kurum: “Çekirge Teras Projesi Bursa’nın ekolojik koridoru olacak” Çekirge Teras Projesi'nin 2023 yılında hizmete girmesi planlanıyor

İHA

Bakan Kurum: “Çekirge Teras Projesi Bursa’nın ekolojik koridoru olacak” Çekirge Teras Projesi'nin 2023 yılında hizmete girmesi planlanıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa’da Çekirge Teras Projesini yerinde inceleyerek, ilk fidanı toprakla buluşturdu. Kurum, bu projenin Bursa’nın ekolojik koridoru olacağına dikkat çekti. Projenin 2023 yılında hizmete girmesi hedefleniyor.
Bir dizi program için Bursa’ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Çekirge Teras Projesi’ni yerinde inceledi. Daha önce otel olarak planlanan ve yıllardır atıl vaziyette bulunan alan, yüzde 70 yeşil olacak. 41 bin metrekarelik alana 215 araçlık otopark, kütüphane, kıraathane, sosyal faaliyet alanları ve sanat merkezlerinin olacağı Çekirge Teras Projesi 2023 yılında hizmete açılması planlanıyor.

"O yeşil Bursa'mızı yeniden Bursalılarla buluşturmuş olacağız”
Çekirge Teras Projesi’ni yerinde gezen ve alanın ilk fidanını toprakla buluşturan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Çekirge’yi Bursa’nın kalbi olarak nitelendiren Bakan Kurum, “Bundan 2 yıl önce geldiğimizde Bursa’da Çekirge Palas Oteli olarak bildiğimiz, ancak tüm vatandaşlarımızın bu noktada Bursa’nın siluetine, doğal dokusuna tarihine zarar verdiği gerekçesiyle bu binayla ilgili eleştirileri yıllardır vardı. Biz de yaptığımız ortak çalışmalar çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın takip ve destekleriyle Çelik Palas Otelimizi kaba inşaatı tamamlanan fakat Bursa’nın siluetine zarar veren bu binayı ortadan kaldırmak suretiyle Çekirge’yi Bursalılara açmış olduk. Burada 41 bin metrekarelik alanda yaklaşık yüzde 70’i yeşil alan olacak. Burada gençler, kadınlar, çocuklar ve tüm Bursalı hemşehrilerimiz vakit geçirecek. Buradaki 15 bin metrekarelik yapıda 215 araç kapasiteli kapalı otopark olacak. Üstünde gençlerimizin her türlü faaliyetlerini yapabilecekleri, kütüphane, kıraathane, çalışma alanları, sanat merkezleri yer alacak. Burada eserler sergilenecek. Bursalılar bu alanda hoş vakit geçirecekler. Stüdyolar olacak, burada sosyal medyada gençler her türlü çekim yapabilecekler. Bursa’nın tarihini, kültürünü anlatacaklar. Bu alan içerisinde geldiği zaman huzurla vakit geçirebileceği o yeşil Bursa'mızı yeniden Bursalılarla buluşturmuş olacağız” diye konuştu.

"Proje ile Uludağ rüzgarını şehre alabileceğimiz ekolojik koridoru oluşturmuş olacağız"
Bu çalışmayı Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüttüklerine dikkat çeken Kurum, “Ben belediye başkanımıza, valimize, milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Bu projeyi yıl sonuna kadar büyük ölçüde tamamlayıp, 2023 yılında vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yapmış olduğumuz Millet Bahçesi ile birlikte aslında Bursa’nın merkezinde ekolojik bir koridoru da hayata geçirmiş olacağız. Bursa merkezdeki Millet Bahçesi, Kültürpark’la başlayan Çekirge Teras Projesi ile devam eden, Uludağ rüzgarını şehre alabileceğimiz ekolojik koridoru oluşturmuş olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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