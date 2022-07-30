Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi

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Bursa'da aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehir merkezine indi.

Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi'nde aç kalan domuz sürüsü, yemek aramak için şehir merkezine indi. Sürü, çöp konteynırlarında bir süre yemek aradıktan sonra geldikleri ormanlık alana geri giderek gözden kayboldular.

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