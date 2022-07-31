Girişimciliğe BEBKA'dan 100 milyon TL destek BEBKA, 100 milyon TL'yi aşan mali destek programını ilan etti

BEBKA, Bölgesel Girişim Sermayesi Kaynak Çağrısı ve Mali Destek Programı çerçevesinde 100 milyonun üzerinde destek ile Bursa, Eskişehir ve Bilecik’teki girişimcilik ekosisteminin gelişimine büyük katkı sağlayacak.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ilan ettiği Bölgesel Girişim Sermayesi Mali Destek Programı ile yatırım yapmak üzere kurulacak ya da kurulmuş olan girişim sermayesi yatırım fonlarına 100 milyon TL destek sağlayacak. Mali destek programının son başvuru tarihi 30 Eylül, kaynak çağrısının son başvurusu tarihi ise 27 Ekim olarak açıklandı.



Sermaye ihtiyaçlarını karşılayacak

100 milyon TL kaynağa ek olarak, ilan edilen kaynak çağrısı ile nitelikli yatırımcılardan gelecek fon taahhüdü ile birlikte bu rakamın 100 milyon TL’nin üzerine çıkmasını beklediklerini kaydeden BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak, “Bu kaynağın; dinamik, yenilikçi, üretken, yüksek büyüme potansiyeline sahip, yatırım ve büyümenin gerçekleştirilmesi için gerekli finansal kaynakların temininde sıkıntı çeken, vizyon sahibi girişimcilerin sermaye ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak kullanılmasına vesile olacağız” diye konuştu.



Öncelik, teknolojik yatırımlarda

Hızlı büyüme, ihracat yapma, yüksek istihdam oluşturma potansiyeli taşıyan girişimlere yatırım yapılmasını öncelikli görüldüklerini de belirten Doç. Dr. M. Zeki Durak, “Fonların odaklanacakları alanlar ile yatırım stratejileri belirlenirken, girişimlerin yerel potansiyeli ve bölgesel kalkınma için üretecekleri değer ile yurt dışı piyasalara hitap etme ve küresel büyüme potansiyeli karşılıklı analizlere dayanacak. Yerel potansiyeli ile birlikte küresel potansiyeli de yüksek olan girişimlere yatırım yapmaya yönelik başvurulara öncelik tanıyacağız” dedi.



Bölgede kurulacak fonlara yüzde 50 katılım

Program süresinin 5 yıl yatırım, 5 yıl da çıkış dönemi olmak üzere toplam 10 yıl olduğunu belirten Durak, “Ajans, mevcut fonlara ve bölge dışında kurulacak fonlara, toplam taahhüt büyüklüğünün azami yüzde 25’i oranında katılım sağlarken, bölge aktörleri tarafından bölgede kurulacak fonlara yüzde 50 oranında katılım sağlayacak. Nitelikli yatırımcıların taahhüt edebileceği en düşük fon tutarını ise 1 milyon TL olarak belirledik. Bölgede kurulacak fonlarla bölgesel kalkınma süreci, önümüzdeki dönemde daha da hızlanacak” ifadelerini kullandı.

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