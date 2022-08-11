Bursa'da araçta 1,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı (2)

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ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1,5 kilo metamfetamin ele geçirilen araçta gözaltına alınan Cengiz G. ve Erdem C., sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2022-08-11 17:46:24



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