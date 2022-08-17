Ateşin üzerine düşen Suriyeli Sene'de ikinci derece yanıklar oluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bahçede su ısıtmak için yakılan ateşin üzerine düşen Suriyeli Sene M.'nin (7) vücudunda ikinci derece yanıklar oluştu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli aile, su ısıtmak için evlerinin bahçesinde ateş yaktı. Bu sırada bahçede oyun oynanan Sene M., dengesini kaybedip, ateşin üzerine düştü. İhbarla gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük kızın vücudunda ikinci derece yanıklar oluştuğu belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-08-17 16:56:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.