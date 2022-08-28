Yavuz YILMAZ / İNEGÖL-BURSA,(DHA)-STAT: İnegöl İlçe
HAKEMLER: İler Yasin Avcı, Ali Uğur Demirtaş, Sinan Ertinğü
İNEGÖLSPOR: Sercan Çobanoğlu Medeni Bingöl, Orhan Aktaş, Ethem Ercan Pülgir, Hamza Özdemir, Furkan Özyapı, Emir Özsoy, Bahadır Taşdelen, Niyazi Batuhan Salman, Umut Sönmez, Ömer Faruk Ermeç
BAYBURT ÖZEL İDARESPOR: Yunus Emre Kırdal Burak Bozbey, Cevat Kuy, Cumhur Yılmaztürk, Ramazan Efecan Gülerce, Selim Asal, Hüzeyin Cihan Avcu, Mustafa Yiğit Turgut, Emirhan Eskici, Mehmet Yanıkara, Emin Kaan Arslan
GOLLER: Dk. 29 Emirhan Özsoy, Dk. 46 Bahadır Taşdelen, Dk. 76 Ethem Ercan Pülgir (İnegölspor)
SARI KARTLAR: Furkan Özyapı, Medeni Bingöl (İnegölspor) Emin Kaan Arslan, Burak Bozbey, Ramazan Efecan Gülerce, Emirhan Eskici, Hüseyin Cihan Avcu (Bayburt Özel İdarespor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un ilk haftasında İnegölspor sahasında Bayburt Özel İdarespor'u 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 29'uncu dakikada Emirhan Özsoy, 46'ncı dakikada Bahadır Taşdelen ve 76'ncı dakikada Ethem Ercan Pülgir kaydetti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-08-28 20:30:40
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