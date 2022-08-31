Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu (4)

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

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PANİK ANLARI KAMERADA

Bursa'da sağanak yağış nedeniyle Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısının çökme anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülere çatının çökme anı ve terminalin içerisinde bulunanların panik halinde kaçtıkları anlar yansıdı. (DHA)Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Bursa / Mudanya Abdulselam UĞUR

2022-08-31 20:02:38



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