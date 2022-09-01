Muhallebici, otomobilin çarptığı seyyar arabasının altında kaldı

Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA'da sokak sokak gezip muhallebi satan Celal Söner'in (59) seyyar arabasına otomobil çarptı. Arabasının altında kalan Söner yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Yıldırım ilçesi Yunus Emre Mahallesi Yenibağlar Sokak'ta pazartesi günü saat 18.30 sıralarında muhallebi satan Celal Söner´in iterek götürdüğü seyyar arabasına karşıdan gelen Faride A. (42) yönetimindeki 16 V 9229 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle seyyar araba, Söner´in üzerine devrildi. Yardıma koşan mahalleli, Celal Söner´i arabanın altından çıkardı. Özel araçla hastaneye götürülen Söner´in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıda. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR
2022-09-01 16:32:00
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