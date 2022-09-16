Annesinin emzirdikten sonra hareketsiz bulduğu Amine, kurtarılamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Annesinin emzirdikten sonra hareketsiz bulduğu Amine, kurtarılamadı

DHA

Annesinin emzirdikten sonra hareketsiz bulduğu Amine, kurtarılamadı


Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA´da, 4 ay önce dünyaya gelen Amine bebek, emzirildikten bir süre sonra annesi tarafından hareketsiz bulundu. Hastaneye kaldırılan bebek, kurtarılamadı. 
Olay, dün İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Sema D., 4 aylık bebeği Amine'yi emzirdikten sonra uyuması için beşiğine bıraktı. Bir süre sonra bebeğinin nefes almadığını ve hareketsiz olduğunu fark eden Sema D., sağlık ekibi çağırdı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Amine bebek, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Amine, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Bebeğinin ölüm haberini alan Sema D. ise hastanede sinir krizi geçirdi. Amine´nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bebeğin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-09-16 13:03:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin davanın sanığı tahliye edildi
YEREL HABERLER Bursa'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin ...
Kardeşini öldüreni öldürene `nefsi müdafaa´ tahliyesi
YEREL HABERLER Kardeşini öldüreni öldürene `nefsi müdafaa´ tahliyesi
20 bin lira alıp, cevizleri teslim etmeyen dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER 20 bin lira alıp, cevizleri teslim etmeyen ...
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli ...
Karacabey'de yakalanan dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Karacabey'de yakalanan dolandırıcılık şüphelisi ...
Çaldığı motosikletle yakalanan şüpheli: Ben bir şey yapmadım
YEREL HABERLER Çaldığı motosikletle yakalanan şüpheli: Ben bir şey ...
Bursa'da çaldığı motosiklet ile kaçmaya çalışan şüpheli kovalamacanın ardından yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da çaldığı motosiklet ile kaçmaya çalışan ...
Silahlı saldırıda yaralandı; davulunu da ambulansa aldı
YEREL HABERLER Silahlı saldırıda yaralandı; davulunu da ambulansa ...
Bursa'da düğünden dönen iki müzisyen silahlı saldırı sonucu yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da düğünden dönen iki müzisyen silahlı saldırı ...
Azerbaycanlı besteci Amirov doğumunun 100'üncü yılında 23. TÜRKSOY Opera Günlerinde anıldı
YEREL HABERLER Azerbaycanlı besteci Amirov doğumunun 100'üncü ...
Bursa'da kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Bursa'da kaçak tütün operasyonu
Bursa'da YKS'de ilk 1000'e giren 23 imam hatip öğrencisi ödüllendirildi
YEREL HABERLER Bursa'da YKS'de ilk 1000'e giren 23 imam hatip ...
TOFAŞ - Galatasaray Nef: 79-84
YEREL HABERLER TOFAŞ - Galatasaray Nef: 79-84
Basketbol: 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası
YEREL HABERLER Basketbol: 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası
Bursa'da sel mağdurlarının ağustos ayı su faturalarına destek
YEREL HABERLER Bursa'da sel mağdurlarının ağustos ayı su ...
Mudanya ilçesindeki dere yatakları temizleniyor
YEREL HABERLER Mudanya ilçesindeki dere yatakları temizleniyor
Fenerbahçe Beko - Gaziantep Basketbol: 88-86
YEREL HABERLER Fenerbahçe Beko - Gaziantep Basketbol: 88-86
Otomobilin çarptığı bisikletli Uras, 27 günlük yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı bisikletli Uras, 27 günlük yaşam ...
Gemlik'te inşatlardan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Gemlik'te inşatlardan hırsızlık yaptıkları iddia ...
Bursa'da etil alkol yapımında kullanılan 1000 litre kimyasal sıvı ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da etil alkol yapımında kullanılan 1000 litre ...
Bursa'da sahte içki için etil alkol yapımında kullanılan 1 ton kimyasal ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da sahte içki için etil alkol yapımında ...
Ayı, kampçıların yiyeceklerini yedi - Yeniden
YEREL HABERLER Ayı, kampçıların yiyeceklerini yedi - Yeniden
Mudanya’da İlköğretim Haftası töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Mudanya’da İlköğretim Haftası töreni düzenlendi
Bursa'daki FETÖ davasında yeniden yargılamada 8 sanığın tutukluluğuna devam kararı
YEREL HABERLER Bursa'daki FETÖ davasında yeniden yargılamada 8 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.