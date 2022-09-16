Annesinin emzirdikten sonra hareketsiz bulduğu Amine, kurtarılamadı

Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA´da, 4 ay önce dünyaya gelen Amine bebek, emzirildikten bir süre sonra annesi tarafından hareketsiz bulundu. Hastaneye kaldırılan bebek, kurtarılamadı.
Olay, dün İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Sema D., 4 aylık bebeği Amine'yi emzirdikten sonra uyuması için beşiğine bıraktı. Bir süre sonra bebeğinin nefes almadığını ve hareketsiz olduğunu fark eden Sema D., sağlık ekibi çağırdı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Amine bebek, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Amine, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Bebeğinin ölüm haberini alan Sema D. ise hastanede sinir krizi geçirdi. Amine´nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bebeğin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-09-16 13:03:29
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