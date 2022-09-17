Motosikletin çarptığı bisikletli yaralandı; kaza kamerada 

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Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, motosikletlinin çarptığı bisikletteki Orhan Ünlüsoy (55), yola düşmesi sonucu yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İnegöl'e bağlı Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Altay Caddesi'nde Arda Atak'ın (19) kullandığı 16 AUZ 558 plakalı motosiklet, Gaziler Sokak'tan çıkan Orhan Ünlüsoy'un bisikletine çarptı. Kazada devrilen bisikletten yola düşen Ünlüsoy, yaralandı. Esnafın yardımına koştuğu Ünlüsoy, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Orhan Ünlüsoy'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-09-17 12:50:27



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