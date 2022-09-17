Uras, cezaevinden özel izinle getirilen babasının katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 28 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Uras Yılmaz (12), son yolculuğuna uğurlandı. Uras'ın cenaze törenine, Yozgat Cezaevi'nde hükümlü bulunan babası Hasan Yılmaz, jandarma nezaretinde katıldı.

Kaza, 19 Ağustos´ta İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Barış Arukan (28) yönetimindeki 16 AGE 306 plakalı otomobil, Doğancılar Caddesi'nden bisikletiyle yokuş aşağı inen Uras Yılmaz'a çarptı. Başka bir otomobilin araç kamerasına yansıyan kazada, tarlaya savrulan Yılmaz ağır yaralandı. Uras Yılmaz, kaza yerine sevk edilen ambulansla, annesinin temizlik görevlisi olarak çalıştığı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mesai bitiminde kazayı haber alıp acil servise koşan Nurcan Yılmaz, oğlunu yaralı halde ambulanstan indirilirken görünce fenalık geçirdi. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Yılmaz, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Yılmaz, 28 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesi önceki gün kaybetti.

BABASI CEZAEVİNDEN ÖZEL İZİNLE GETİRİLDİ

Uras'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından, dün akşam saatlerinde ailesine teslim edildi. Cenaze bugün Alanyurt Merkez Camisi'ne getirildi. Oğlunun ölümünü öğrenen babası Hasan Yılmaz, hükümlü olduğu Yozgat Cezaevi'nden özel izinle Jandarma nezaretinde İnegöl'e getirilerek cenaze namazına katıldı. Çocuklarının ölümüyle büyük acı yaşayan Yılmaz çifti güçlükle ayakta durabildi. Uras'ın cenazesi arkadaşlarının da katıldığı törenin ardından, ikindi de kılınan cenaze namazı sonrası, Alanyurt Merkez Mezarlığı'nda bugün toprağa verildi. Kazanın ardından serbest bırakılan araç sürücüsü Barış Arukan, Uras Yılmaz´ın ölümünün ardından bir kez daha gözaltına alındı. "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan adliyeye sevk edilen sürücü, çıkartıldığı mahkeme tarafından, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-09-17 18:28:32



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