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Ormandaki cinayette, nihai kararı Yargıtay verecek

DHA

Ormandaki cinayette, nihai kararı Yargıtay verecek


Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA'da kayıp olarak aranırken, bir hafta sonra ormanda toprağa gömülü cesedi bulunan İbrahim Karakoç'un (45) bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili açılan davada, 3'ü tutuklu, 5 sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği karar, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. 2 sanığın, `kasten adam öldürmek´ suçundan beraatine karar veren, 2 tutuksuz sanığın beraat kararlarını onayan Bölge Adliye Mahkemesi 1´inci Ceza Dairesi, 1 sanığın müebbet hapis cezasını ise ağırlaştırılmış müebbete çevirdi. Davada son sözü Yargıtay söyleyecek.
Olay, 2020 yılı mart ayında meydana geldi. Osmangazi ilçesine bağlı Karabalçık ve Selçukgazi Mahalleleri arasındaki ormanda toprağın kazıldığını fark eden mahalleli, burada erkek cesedi buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada cesedin, ailesi tarafından bir hafta önce kayıp başvurusu yapılan İbrahim Karakoç'a ait olduğu tespit edildi. Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Karakoç'un cep telefonundaki son aramalarından yola çıkan polis, Mustafa Altın (56), eşi Selda Altın (50), stajyer avukat oğulları Semih Altın (31) ile İsmail Melih Şimşek ve Şimşek'in eski eşi Sevim K.'yi (41) gözaltına aldı. Şüphelilerden Mustafa Altın, oğlu Semih Altın ve İsmail Melih Şimşek tutuklandı, 2 kadın ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER
Bursa 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde açılan davada tutuklu olarak yargılanan sanıklardan Mustafa Altın, İbrahim Karakoç´u kendisinin öldürmediğini, suçlamaları kabul etmediğini söyledi. İsmail Melih Şimşek, olayla ilgisinin bulunmadığını söylerken Mustafa Altın'ı suçladı. Diğer 3 sanığın da iddiaları kabul etmediği yargılama sonunda, Mustafa Altın ile İsmail Melih Şimşek, `Kasten adam öldürmek´ suçundan müebbet, `Yağma´ suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Semih Altın hakkında ise mahkeme heyeti, `Kasten adam öldürmeye yardım´ ve `Yağmaya teşebbüse yardım etmek´ suçlarından toplam 16 yıl 3 ay hapis vererek, cezaevinde yattığı süreyi de göz önünü alarak tahliyesine hükmetti. Tutuksuz sanıklar Selda Altın ile Sevim K. ise beraat etti.
SANIK AVUKATLARI KARARI İSTİNAFA TAŞIDI
Sanık avukatları yerel mahkemenin verdiği kararın ardından Bursa Bölge Adliyesi Mahkemesi´ne (BAM) itirazda bulundu. BAM 1´inci Ceza Dairesi´nde duruşmalı yapılan davada sanıklar ve tanıklar hazır bulundu. Sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmezken, İsmail Melih Şimşek´in avukatı Ayşegül Yılmaz, Mustafa Altın'ın beyanlarının suçu müvekkilinin üzerine atmaya yönelik olduğunu, müvekkilinin olayları tüm samimiyetiyle anlattığını, maktule karşı bir eylemi olmadığını savundu. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre müvekkilinin yalnızca yağma suçuna teşebbüs fiilinin oluştuğunu, kasten öldürme suçunun işleneceğinden haberi olmadığı gibi kasten öldürme suçunun oluşması için bir eyleminin de olmadığını belirterek, yerel mahkeme kararının kaldırılarak beraatine karar verilmesini istedi.
Mustafa Altın´ın avukatı Elçin Özbay ise müvekkiline yönelik İsmail Melih Şimşek´in beyanlarından başka bir delil bulunmadığını söyleyerek beraat talep etti. Tutuksuz sanık Semih Altın da üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.
İSTİNAFTAN İKİ BERAAT ÇIKTI
Yapılan yargılama sonunda tutuklu sanıklardan Mustafa Altın´a yerel mahkemenin verdiği müebbet hapis cezası ağırlaştırılmış müebbete çevrilirken, yağma suçundan aldığı ceza da 7 yıl 6 aydan, 9 yıla çıkarıldı.
İsmail Melih Şimşek´e verilen müebbet hapis cezasını `mahkumiyetine yeterli delil bulunmadığı´ gerekçesiyle bozan heyet, yağmaya teşebbüs suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasını ise onadı. Şimşek´in 2 yıl cezaevinde kaldığı süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.
Semih Altın hakkında yerel mahkemenin verdiği 16 yıl 3 ay hapis cezasını kaldırarak beraatine hükmeden mahkeme heyeti, 2 tutuksuz kadın sanığın beraat kararlarını da onadı.
MAHKEME BAŞKANI CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ
1´inci Ceza Dairesi Başkanı Sait Kaçar ise oy çokluğu ile verilen beraat kararlarına karşı oy kullanarak, İsmail Melih Şimşek ile Semih Altın´ın da cezalandırılmasını istedi. Karar, Yargıtay´a gönderilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2022-09-28 11:14:16

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