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Türkiye'de 22 ilde, Bulgaristan seçimleri için oy kullanılacak

DHA

Türkiye'de 22 ilde, Bulgaristan seçimleri için oy kullanılacak


Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)BULGARİSTAN'da alınan erken genel seçim kararının ardından yaklaşık 1 milyon Türk ve Müslüman'ın yaşadığı, 6 milyon nüfuslu ülkede yarın sandığa gidilecek. Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları da 22 ilde kurulacak 166 sandıkta oylarını elektronik ortamda kullanacak. Türkiye'de, 18 yaşın üzerinde 300 binin üzerinde seçmen olduğunu ve en fazla seçmenin Bursa´da bulunduğunu söyleyen BALGÖÇ Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, "Bu seçimlerde Bursa'da 72 bin, Türkiye'de de 300 binin üzerinde oy kullanabilme hakkı olan vatandaşlarımız var. Kendi haklarını savunacaklar" dedi.
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Başbakan Kiril Petkov´un koalisyon hükümetinin haziran ayında düşmesinin ardından 2 Ekim´de parlamento seçimleri yapılmasına karar verdi. Bulgaristan'da 2 yıldan daha kısa süre içinde gerçekleştirilen 4'üncü parlamento seçimi yarın yapılacak. 
Seçimlerde, Türkiye'de yaşayan ve Bulgaristan vatandaşı olan 18 yaşın üzerinde 300 binden fazla seçmenin elektronik ortamda oy kullanacağını aktaran BALGÖÇ Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, "Türk´ün oyu Türk'e" diyerek Hak ve Özgürlükler Hareketi'ne (HÖH) işaret etti. Balkan, seçimlerin, Bulgaristan'da yaşayan Türkler ile Türkiye'de bulunan Bulgaristan vatandaşları için çok önemli olduğunu kaydetti. Balkan, Türkiye'de yaşayan 300 bin üzerinde seçmenin; Bursa, İstanbul, İzmir ve Antalya dahil 22 ilde kurulacak 166 sandıkta oy kullanacağını dile getirdi.
`SAAT 20.00'YE KADAR OY KULLANMA İŞLEMİ DEVAM EDECEK´
Seçimlerin, Bulgaristan'daki Türkler ile Türkiye'de yaşayan soydaşların sorunlarının çözümü için çok önemli olduğunu belirten Balkan, "Seçimler, 2 Ekim Pazar günü Türkiye'de 22 ilde toplam 166 sandıkta Bulgaristan seçimleri gerçekleşecek. Bursa'da da 40 sandıkta bu seçimleri organize ediyoruz. Sabah 07.00'dan akşam 20.00'a kadar bu seçimler devam edecek. Ellerinde Bulgaristan kimlik kartı olan 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlarımızın oy kullanabilme şansı var. Kimlikle sandık başına gittiklerinde bir form doldurmaları gerekecek. Onu da biz BALGÖÇ olarak organize ettiğimiz her seçim bölgesindeki Bursa'da 32 seçim bölgesi var. Buralarda Bulgarca formu doldurup, sandık kurulunda imzalayıp ibra ettiği zaman oyunu kullanabilecek" dedi.
`BAZI BÖLGELERDE MANUEL OY KULLANILABİLECEK´
Türkiye'deki 22 ilde kurulacak 166 sandığın hepsinin yayımlandığını kaydeden Balkan, "Vatandaşlarımız BALGÖÇ´ün internet sitesi ve yöneticilerimizin sosyal medya hesaplarından ulaşabilirler. Bursa'daki sandık bölgelerini de hangi bölgede kaç tane sandığımız var, yine Bal-Göç'ün internet sitesi veya sosyal medya aracılığıyla ulaşabilirler. Vatandaşlarımız kendilerine en yakın bölgede oy kullanma şansı olacak. Sandıkların sayısı hem Türkiye'de hem de Bursa'da artırıldı. Ayrıca çoğunluğu da elektronik sistemle çalışıyor. Yani vatandaşımız gidecek kimliğini ibraz ettiği zaman elektronik sistemde çok kolay akıcı şekilde oy kullanma işlemi olacak. Bazı büyüklerimiz elektronik sistem kullanmaktan endişe ediyorlar. Yine internet sitemizde veya sosyal medya aracılığıyla Bursa'da bazı bölgelerde manuel oy kullanma da olacak. Yani elektronik sistem olmaksızın kullanabilecekler. Onları da duyuracağız" diye konuştu.
`BULGARİSTAN'DAKİ TÜRKLERE GÜÇ VERECEKLER´
Türkiye'de yaklaşık 300 bin Bulgaristan vatandaşı olduğunu söyleyerek, sandığa gitme çağrısında bulunan Balkan, şöyle devam etti:
"Bunların sandığa gitmesi çok önemli. Bir kere kişinin sandıkta kendini ifade etme, kendini temsil etme ve edilme hakkını da elde edecekler. Birlikte hareket etmenin de gücü, sandıkta kazanımlarını, sosyal demokratik haklarını daha ileriye götürmek, kendi hakkını savunmak ve koruyabilmek için bu sandıklarda güçlü olmamız lazım. Bulgaristan Türklerinin sandığa gitmesi gerekiyor ve kendi hemşehrilerine sahip çıkması gerekiyor. Bu seçimlerde Bursa'da 72 bin Türkiye'de de 300 binin üzerinde oy kullanabilme hakkı olan vatandaşlarımız var. Sandığa sahip çıkarak kendi haklarını savunacaklar. Önce birlikte hareket edecekler, Bulgaristan'daki Türklere güç verecekler. Bulgaristan Türklerinin beklentileri var. Sosyal ve demokratik haklarını elde etmek ve devam ettirebilmek için sandığa mutlaka gitmeleri lazım. Biz bu seçimlerde birlikte güçlü ve güçlü hareketimizi hissettirebilirsek Bulgaristan'daki kardeşlerimiz yeni kurulacak hükümetin içinde olma şansı oldukça yüksek. Biz arzu ediyoruz ki Bulgaristan Türk ve Müslüman kardeşlerimiz birlikte hareket edecek ve Bulgaristan'daki kardeşlerine güç verecekler."
Balkan, Türkiye'de bulunan 2 bin soydaşın oy kullanmak için kendi imkanlarıyla Bulgaristan'a gittiğini de dile getirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2022-10-01 10:55:08

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