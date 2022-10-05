UEDAŞ'tan kesintisiz enerji için kış bakımı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

UEDAŞ'tan kesintisiz enerji için kış bakımı

DHA

UEDAŞ&#039;tan kesintisiz enerji için kış bakımı


Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-GÜNEY Marmara´da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), kış öncesi bakım çalışmalarını sürdürüyor. 140 kişilik bakım onarım ekibi, şebekenin kontrollerini sağlayarak ihtiyaç duyulan bölgelere müdahale ediyor.Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova´da 53 bin kilometrelik elektrik ağı, 28 bin trafosuyla kesintisiz enerjiyi sağlayan UEDAŞ, şebekesini zorlu kış koşullarına hazırladı. 12 bölgede planlı olarak bakım onarım sağlayan 140 kişilik ekip, hatlardaki salınımın kontrolü, topraklama ölçümleri, atmosferik koşullardan etkilenen izolatörlerin tespit edilerek onarılması, hasarlı direklerin tespiti gibi çalışmalarla adeta şebekenin röntgenini çekiyor. 'SÜREKLİ ENERJİ İÇİN ENERJİ KAHRAMANLARINA İŞ DÜŞÜYOR'Sistem İşletme Direktörü Volkan Çelik, "Kesintisiz ve sürekli enerjiyi sunmak özellikle de kış yaklaşırken kolay olmamaktadır. Burada enerjinin kahramanları olan çalışanlarımıza çok iş düşmektedir. Tabi kış koşullarıyla alakalı bakımların yapılabilmesi için önce tespitlerin çok doğru yapılabilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda 2022 yılında şebekemizin yüzde 60'ının tabiri caizse röntgenini çekmiş bulunmaktayız. Bunun yanında ambar stoklarımızı devamlı kontrol ediyoruz. Öncelikle bulunması gerekli malzemelerin tedariki ve yedeklemesi yapılmakta, ilgili lokasyonlara dağıtılmakta. Araç parkurlarımızdaki araçlarımızın kalitesi ve yılı her geçen gün arttırılmakta. Bunların dışında karla mücadele için kar araçlarımız bulunmakta. Karda arıza yapmamak için güzel havalarda bakım yapmayı tercih ediyoruz" dedi.Kış koşullarının enerji nakil hatlarında temel olarak 2 tane zorluğa sebebiyet verdiğini söyleyen Çelik, "1'ncisi ulaşım. Yani çok basit bir arıza bile olsa yolu kapalı olduktan sonra ulaşım zor olmakta. Bu noktada kar araçlarımız devreye girmekte. İkincisi de yoğun kış koşullarında hatlarda buz yükü oluşması. Bu bağlamda da çürümüş, ekonomik ömrünü doldurmuş direklerimizin değişimleri yapılmakta. Tabi personellerimiz de vardiya sistemiyle zorlu çalışma şartlarında çalışmakta" diye konuştu. (DHA)
 DHA-Ekonomi Türkiye-Bursa / Merkez DHA
2022-10-05 14:29:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Türk Dünyasında Kadın ve Moda Uluslararası Sempozyumu"
YEREL HABERLER "Türk Dünyasında Kadın ve Moda Uluslararası ...
Bursa'da dışardan kilitli iş yerinde 1 kişi ölü bulundu
YEREL HABERLER Bursa'da dışardan kilitli iş yerinde 1 kişi ölü ...
Nefes borusuna süt kaçan Hayreddin bebek, kalp masajıyla kurtarıldı
YEREL HABERLER Nefes borusuna süt kaçan Hayreddin bebek, kalp ...
Uludağ İhracatçı Birlikleri eylülde 2,9 milyar dolar ihracat yaptı
YEREL HABERLER Uludağ İhracatçı Birlikleri eylülde 2,9 milyar dolar ...
Orhangazi'de bir evin balkonunda bulunan tüp patladı
YEREL HABERLER Orhangazi'de bir evin balkonunda bulunan tüp patladı
Otomobilini çalanı 'çapraz ateş' ile öldüren iş insanına Yargıtay indirimi
YEREL HABERLER Otomobilini çalanı 'çapraz ateş' ile öldüren iş ...
Muayenesiz araç kullanmak ceza kesilince polislere zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Muayenesiz araç kullanmak ceza kesilince polislere ...
Bursa'da seyir halindeki TIR alev alev yandı
YEREL HABERLER Bursa'da seyir halindeki TIR alev alev yandı
Bursa-Ankara kara yolundaki yangında tır kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Bursa-Ankara kara yolundaki yangında tır kullanılamaz ...
Seyir halinde yanarak bariyerlere çarpan TIR, hurda yığınına döndü
YEREL HABERLER Seyir halinde yanarak bariyerlere çarpan TIR, hurda ...
Bursa-Ankara kara yolunda tırda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Bursa-Ankara kara yolunda tırda çıkan yangın ...
Yürüyerek Kudüs'e ulaşmak üzere yola çıkan İtalyan Luis Joyaux Bursa’da mola verdi
YEREL HABERLER Yürüyerek Kudüs'e ulaşmak üzere yola çıkan İtalyan ...
Yaban hayvanları Bursa'daki rehabilitasyon merkezinde yıllardır güvende
YEREL HABERLER Yaban hayvanları Bursa'daki rehabilitasyon merkezinde ...
Tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran komşusunu vurdu (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran ...
Tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran komşusunu vurdu (2)
YEREL HABERLER Tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran ...
Bursa’nın "Keramet'i" yılın dört mevsiminde şifaya vesile oluyor
YEREL HABERLER Bursa’nın "Keramet'i" yılın dört mevsiminde şifaya ...
İnegöl mobilyasında yıl sonu ihracat hedefi 800 milyon dolar
YEREL HABERLER İnegöl mobilyasında yıl sonu ihracat hedefi 800 ...
Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odasında başkanlığa yeniden Orhan Torun seçildi
YEREL HABERLER Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odasında başkanlığa ...
Bursa'da çaldığı araçla polisten kaçan şüpheli 30 kilometre sonra yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da çaldığı araçla polisten kaçan şüpheli 30 ...
Ehliyetsiz otomobil hırsızı 30 kilometrelik takibin ardından kamyonetin altında yakalandı
YEREL HABERLER Ehliyetsiz otomobil hırsızı 30 kilometrelik takibin ...
Tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran komşusunu vurdu
YEREL HABERLER Tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran ...
Bursa'da komşular arasındaki kavgada 1 kişi silahla yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da komşular arasındaki kavgada 1 kişi silahla ...
Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır ...
Bursa´da piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bursa´da piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.