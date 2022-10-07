Han ve cami çatılarından kurşun levha hırsızlıkları kamerada



Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, han ve camilerin çatılarından kurşun levha çalarken güvenlik kamerasına yansıyan Özgür Yulaf (22) ile Melih K. (31), polis ekiplerince evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde Osmangazi ilçesindeki Mollafenari Camii ve Hacı Sevinç Camii ile Harap Han'da çatılardan kurşun levha çalanların belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Olay yeri ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelemesinin ardından şüphelilerin, 'hırsızlık' suçlarından 17 kaydı bulunan Özgür Yulaf ile 4 kaydı olan Melih K. olduğunu belirledi. Soruşturmada adresleri belirleyen ekipler, çarşamba günü evlerine düzenledikleri operasyonla şüphelileri yakalayıp, gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Özgür Yulaf, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Melih K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-10-07 12:16:38



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