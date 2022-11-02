Bursa'da tekstil fabrikasındaki yangın; çevreye yayılımı engellendi (3)



BAŞKAN AKTAŞ: YANGIN KISA SÜREDE YAYILDI

Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında süren yangınla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açıklamalarda bulundu. Firma sahibi ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Aktaş, şunları kaydetti:

"Dün akşam saatlerinde başlayan yangında, özellikle bodrum katta başlayan yangınla polyester malzemelerin yoğun bir şekilde depolandığı bodrum ve zemin katta yangın giderek artmıştı. Öncelikle sanayi itfaiyesi yangına müdahale etmeye çalışmış. Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiyesi de kısa sürede gelerek, müdahaleye başladı. İnanın yangın o kadar kısa sürede yayıldı ki. 2 büyük tesellimiz var. Birincisi herhangi bir can kaybının olmaması en büyük tesellimiz, İkincisi de olası çok büyük bir afet gerçekleşebilirdi. Belediyemiz tüm imkanlarıyla burada. İlçe belediyelerimizden su tankerlerini gönderen belediyelerimiz oldu. Balıkesir, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova belediyelerinin itfaiyelerinden de takviyeler aldık. Bugün Orman Genel Müdürlüğü de devreye girdi. Gelen helikopterle müdahale edildi. İlerleyen günlerde nedeni, bundan sonraki süreçte neler yapılabileceği araştırılacak. Ben hepimize büyük geçmiş olsun diyorum." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Mehmet İNAN

2022-11-02 16:32:07



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